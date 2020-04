Bản quyền hình ảnh Getty Images

Giới trẻ lợi tức thấp có lẽ là thành phần sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong tình trạng phong tỏa khắp nơi, một nghiên cứu cho thấy.Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Tài chính của Anh (IFS), nạn nhân bị ảnh hưởng của các hiệu ứng kinh tế của bão dịch có "sự tập trung đáng chú ý" của người lao động dưới 25 tuổi, phụ nữ và những người được trả lương thấp nhất trong xã hội.

Điều này gây ra "những lo lắng nghiêm trọng về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này đối với giới trẻ và đặc biệt là sự bất bình đẳng xã hội," Xiaowei Xu, một nhà kinh tế của IFS nói.

Để đối phó, "trong ngắn hạn, nhiều người có thể sẽ dựa vào sự trợ giúp của cha mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình", bà nói.

Nghiên cứu được đưa ra khi niềm tin của Vương quốc Anh vào nền kinh tế đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm khi cuộc khủng hoảng COVID-19 rút cạn niềm tin của người tiêu dùng.

Viễn ảnh 'ảm đạm'

Lần cuối sự suy giảm như vậy xảy ra là trong thời kỳ suy thoái kinh tế năm 2008.

Thước đo niềm tin tiêu dùng của công ty nghiên cứu thị trường GfK giảm xuống đến -34, giảm 25 điểm so với chỉ hai tuần trước đó.

Chỉ số này cho thấy doanh số bán những nhu yếu phẩm kỷ lục không đủ để chống lại triển vọng "ảm đạm" cho ngành bán lẻ.

GfK có cuộc thăm dò ý kiến vào giữa tháng 3 và vào cuối tháng 3, hỏi xem họ tự tin như thế nào về một số lĩnh vực như tài chính cá nhân và tình hình kinh tế chung.

Dữ liệu cho thấy nhiều người hiện đang dự đoán tình hình tài chính cá nhân và hộ gia đình của họ sẽ xấu đi trong 12 tháng tới.

Doanh số tăng nhờ mua dự trữ

''Sự tin tưởng vào tình hình tài chính cá nhân và nền kinh tế nói chung bị giảm sút của chúng ta phản ánh mối quan tâm mới của nhiều người trên khắp Vương quốc Anh," Joe Staton, Giám đốc chiến lược khách hàng của GfK nói.

Các siêu thị tại Vương quốc Anh đã có một tháng doanh thu tốt nhất trong lịch sử khi người mua sắm đổ xô đi mua đồ dự trữ trước khi bị phong tỏa.

Nhà cung cấp dữ liệu thị trường Kantar tiết lộ tuần trước rằng doanh số chung đã tăng 20,6% trong tháng Ba.

Kantar nói rằng hộ gia đình trung bình đã chi khoảng 78 đôla nhiều hơn so với bình thường trong giai đoạn này.

Tuy nhiên, ông Joe Staton cảnh báo dữ liệu mới nhất cho thấy người tiêu dùng đang dự tính không mua những sản phẩm và dịch vụ không cần thiết trong thời kỳ bất ổn kinh tế hiện nay.

Ông cho rằng điều này có thể gây ra thảm họa cho nhiều chuỗi cửa hàng đang chịu áp lực do việc đóng cửa hàng.

Tăng tín dụng toàn cầu

"Mặc cho doanh số bán nhu yếu phẩm kỷ lục và các con số người mua tủ đông, TV và thiết bị văn phòng tại nhà cao gần đây, khi mọi người chuẩn bị phải làm việc trong một thời gian dài tại nhà, Chỉ số Mua hàng Chính giảm 50 điểm - một bức tranh rõ ràng là ảm đạm cho một số mặt hàng trong ngành bán lẻ ngắn hạn và trung hạn ", ông Staton nói thêm.

Tuần này, có tuyên bố rằng 20% doanh nghiệp nhỏ có thể sập tiệm trong tháng Tư do nhu cầu của người tiêu dùng xuống thấp, bất chấp sự can thiệp chưa từng có của chính phủ trong việc hỗ trợ việc làm.

The Department for Work and Pensions revealed a record number of people had applied for universal credit benefits in the past fortnight as a result of the coronavirus pandemic.

Bộ Lao động và Lương hưu Anh cho biết một số lượng người cao kỷ lục đã nộp đơn xin trợ cấp tín dụng toàn cầu trong hai tuần qua do hậu quả của đại dịch virus corona.

Bộ này cho biết 950.000 đơn xin hành công được nộp từ ngày 16/3, khi mọi người được khuyên nên làm việc tại nhà, đến cuối tháng.Thường thì số đơn ở vào khoảng 100,000 cho mỗi hai tuần.

Trong khi đó, hàng ngàn người đang kêu gọi chính phủ đóng lỗ hổng trong kế hoạch giúp đỡ công nhân trong cơn bão dịch.

Bộ trưởng Tài chánh Rishi Sunak tuyên bố sẽ giúp các công ty trả lương cho nhân viên - nhưng chỉ giúp cho những người vẫn còn làm việc vào ngày 28/2.