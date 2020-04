Bản quyền hình ảnh STR

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, người dân đã được phép rời khỏi thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi virus corona xuất hiện trước khi lan rộng khắp thế giới. Chính quyền ca ngợi khoảnh khắc này là một thành công - nhưng người dân đã có những trải nghiệm khác biệt rất rõ rệt về những gì được cho là cuộc phong tỏa lớn nhất trong lịch sử loài người.

Kéo dài 76 ngày, nhưng cuộc phong tỏa của Vũ Hán giờ đã chấm dứt. Phí đường cao tốc đã mở cửa trở lại, các chuyến bay và dịch vụ xe lửa một lần nữa rời khỏi thành phố.

Cư dân - miễn là họ được coi là không bị nhiễm virus - cuối cùng có thể đi đến các vùng khác của Trung Quốc.

"Trong hai tháng qua, hầu như không có ai trên đường phố", tài xế giao hàng Jia Shengzhi nói với tôi.

"Điều đó làm tôi thấy buồn."

Vũ Hán đã phải chịu đựng một trong những hạn chế kiểm dịch rộng lớn và khó khăn nhất trên hành tinh. Thoạt đầu, mọi người được phép ra ngoài mua thực phẩm nhưng đến giữa tháng Hai, không ai được phép rời khỏi khu chung cư của họ.

Những tài xế lái xe giao hàng trở thành một huyết mạch sống còn.

"Chúng tôi đôi khi nhận được các cuộc gọi từ khách hàng yêu cầu giúp đỡ như gửi thuốc cho cha mẹ già của họ," ông Jia nói.

Là người quản lý tại công ty giao hàng nhanh ở một trong các trạm giao hàng của công ty thương mại điện tử JD.com của Vũ Hán, ông lo lắng rằng một đơn đặt hàng như vậy sẽ không đến tay người nhận đúng hạn nếu được gửi qua phương thức thông thường.

Vì vậy, tôi đạp xe, đi đến hiệu thuốc, nhận thuốc và đưa cho bố của người khách đó.''

Đó là một câu chuyện về việc giúp đỡ nhau trong một cuộc khủng hoảng sẽ là âm nhạc với tai chính quyền Trung Quốc.

Giận giữ vì bị bịt miệng

Nhưng bạn không cần phải tìm kiếm đâu xa ở Vũ Hán để tìm ra những tiếng nói nói không hoàn toàn như vậy trên các hộp tin nhắn.

"Sự bao che của một nhóm nhỏ các quan chức Vũ Hán đã dẫn đến cái chết của cha tôi. Tôi cần một lời xin lỗi", Zhang Hai nói với tôi, trước khi thêm: "Và tôi cần bồi thường."

Người cha 76 tuổi của ông, Zhang Lifa, đã chết vì Covid-19 vào ngày 1/2. Ông bị nhiễm virus tại bệnh viện Vũ Hán trong ca phẫu thuật bình thường vì gãy chân.

"Tôi rất tức giận về điều đó", ông Zhang nói, "và tôi tin rằng gia đình của các nạn nhân khác cũng tức giận".Trong những ngày đầu của đại dịch, các quan chức đã bịt miệng các bác sĩ trong thành phố, những người lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về sự lây lan của virus.

Nhưng ông Zhang đặc biệt tức giận về điều là ngay cả bây giờ, chính quyền vẫn tỏ đang tìm cách làm tắt tiếng những chỉ trích hành động của họ.

Trước khi Zhang Hai có thể đi nhận tro cốt của cha mình, ông được bảo rằng các quan chức phải tháp tùng ông trong suốt quá trình đó.

"Nếu chúng tôi được phép đi một mình thì các gia đình sẽ có thể gặp nhau, thảo luận cùng nhau và yêu cầu một lời giải thích chính thức," ông nói.

"Chúng tôi cũng đã từng có một nhóm WeChat cho gia đình nạn nhân, nhưng cảnh sát đã giải tán nhóm và người thiết lập đã được đưa đến đồn cảnh sát."

Ông Zhang đã từ chối đi nhận tro cốt của cha mình và nói rằng ông sẽ làm điều đó một mình vào một ngày nào sau đó.

''Việc đi nhận tro cốt của cha tôi là một việc rất riêng tư, đó là việc của gia đình, tôi không muốn người lạ ở bên cạnh,'' ông nói.

'Đừng đổ lỗi cho chính phủ chúng tôi'

Ông Jia, tài xế giao hàng, cho biết không ai trong gia đình hoặc bạn bè của ông bị nhiễm virus.

Đó là một minh chứng cho sự hiệu quả của việc phong tỏa, bất kể có sự nghi ngờ về tính chính xác của các số liệu chính thức, chắc chắn việc phong tỏa đã làm chậm đáng kể tốc độ lây nhiễm.

Trong vài tuần qua, một số hạn chế bên trong Vũ Hán đã dần được nới lỏng, cho phép một số người được phép ra khỏi chung cư họ ở và các doanh nghiệp bắt đầu mở cửa trở lại.

Bây giờ bước cuối cùng đã được thực hiện và các tuyến đường của Vũ Hán đến Trung Quốc đã được khôi phục.

Nhưng mặc dù có bằng chứng cho thấy có thể có những cách khác để ngăn chặn sự lây lan của nhiễm trùng ngoài việc phong tỏa nghiêm nhặt, cả hai người đều tin rằng Trung Quốc đang đi đúng hướng.

"Nói chung, chúng tôi đã thắng, nhưng không nên trở nên tự mãn", ông Jia nói."Mọi người dân nên tiếp tục tự bảo vệ mình bằng cách đeo mặt nạ, đo nhiệt độ, quét các ứng dụng mã sức khỏe di động, luôn rửa tay và tránh tụ tập."

Trong sự phải cân bằng giữa việc ngăn chặn dịch bệnh và khởi động lại nền kinh tế, nguy cơ sẽ có số tăng đột biến khác của các trường hợp nhiễm trùng vẫn còn.

Ông Zhang, người đổ lỗi cho các quan chức địa phương về cái chết của cha mình, khẳng định ông không có điều gì để than phiền về chính phủ quốc gia.

Mặc dù vậy, các chính phủ nước ngoài khẳng định, không được miễn trách nhiệm.

"Người phương Tây không thể đổ lỗi cho chính phủ của chúng tôi về số người chết nghiêm trọng", ông nói.

"Thoạt đầu họ không muốn đeo mặt nạ vì thói quen của họ ... họ có một niềm tin khác và một hệ tư tưởng khác với chúng tôi."