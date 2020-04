Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption TNS Bernie Bernie Sanders tuyên bố ngừng vận động tranh cử hôm 8/4 từ tư gia ở Burlington, tiểu bang Vermont

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders đã kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống, dọn đường cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ.

Ông Sanders, 78 tuổi, nói với những người ủng hộ hôm thứ Tư rằng ông không thấy con đường khả thi nào để có đủ phiếu bầu để giành được đề cử.

Là ứng cử dẫn đầu rất sớm, thượng nghị sĩ bang Vermont được sự ủng hộ của các cử tri trẻ tuổi, nhưng đã tụt lại phía sau ông Biden trong những tuần gần đây.

Ông đã giúp vấn đề bất bình đẳng về thu nhập và chăm sóc sức khỏe trở thành chính sách quan trọng trong cuộc vận động tranh cử.

Thuộc số các ứng cử viên thiên tả nhất trong chu kỳ bầu cử năm nay, người tự mô tả mình theo chủ nghĩa "xã hội dân chủ" đã cổ súy cho các chính sách chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, đại học công miễn phí, tăng thuế nhà giàu và nâng cao với mức lương tối thiểu.

Ông Sanders, một người độc lập, từng chạy đua dành sự đề cử của đảng Dân chủ trước đó, thua Hillary Clinton năm 2016.

Trong cả hai cuộc bầu cử, ông đã dành được sự ưu ái của các cử tri trẻ, những người chấp nhận lời kêu gọi một "cuộc cách mạng" chính trị của ông.

Ông đã giành được tuyên bố ủng hộ từ một số người nổi tiếng, bao gồm Cardi B, Ariana Grande, Miley Cyrus, Mark Ruffalo và Dick Van Dyke.

Ông Sanders củng cố vị thế ứng cử viên của mình vào đầu mùa bầu cử sơ bộ Dân chủ với những chiến thắng ở New Hampshire và Nevada, nhưng động lực của ông bị chậm lại sau đó.

Ông Biden dẫn đầu cuộc đua bằng cách giành được một số tiểu bang lớn, bao gồm Texas và Bắc Carolina, vào đầu tháng Ba, và sau đó thắng ở Florida, Arizona và Illinois.Ông Sanders thất bại trong việc giành được khối cử tri quan trọng người Mỹ gốc Phi trên khắp các tiểu bang miền nam, những người chủ yếu ủng hộ ông Biden.

Trong những tuần gần đây, ông Sanders đã tổ chức các cuộc vận động tranh cử trực tuyến do những lo ngại về sức khỏe từ đại dịch Covid-19.

Ông Biden, 77 tuổi, đang kỳ vọng sẽ dành được đề cử là ứng cử viên của đảng Dân chủ tại đại hội của đảng vào tháng 8. Sau đó, ông sẽ đối đầu với Tổng thống Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11.

Bernie Sanders nói gì?

Ông Sanders nói với người ủng hộ trong một buổi phát hình trực tuyến rằng quyết định kết thúc chiến dịch của ông "rất khó khăn và đau đớn", và thừa nhận một số người sẽ muốn ông chiến đấu cho đến cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang cuối cùng.

"Nếu tôi tin rằng chúng ta có một con đường khả thi để được đề cử, tôi chắc chắn sẽ tiếp tục," ông nói.

Ông Sanders nói thêm rằng chiến dịch tranh cử của ông đã "biến đổi ý thức của người Mỹ về loại quốc gia nào chúng ta có thể trở thành và đưa đất nước này tiến một bước lớn trong cuộc đấu tranh không hồi kết cho công lý kinh tế, công bằng xã hội, công lý chủng tộc và công lý môi trường".

"Xin cũng đánh giá cao việc chúng ta không chỉ chiến thắng trong cuộc đấu tranh về mặt tư tưởng, mà chúng tôi còn chiến thắng về mặt trận thế hệ."

Ông Sanders lưu ý rằng trên toàn quốc, chiến dịch của ông đã nhận được "phần lớn số phiếu đáng kể ... từ những người không chỉ từ 30 tuổi trở xuống, mà còn từ 50 tuổi trở xuống".

"Tương lai của đất nước này chia sẻ những ý tưởng của chúng ta."

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Bernie Sanders (phải) giờ đây dọn chỗ cho Joe Biden (trái) thành người được đảng Dân chủ đề cử

Ông Sanders cũng chúc mừng ông Biden và nói rằng sẽ hợp tác với ông để "đưa những ý tưởng cấp tiến của chúng ta về phía trước".

Thượng nghị sĩ nói thêm rằng tên ông vẫn sẽ nằm trên lá phiếu tại các tiểu bang chưa có cuộc bầu cử sơ bộ, để thu nhặt phiếu đại biểu và có thể ảnh hưởng đến nền tảng bầu cử chung của đảng tại đại hội.

"Cùng nhau, cùng đoàn kết, chúng ta sẽ tiến lên đánh bại Donald Trump, tổng thống nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại."

Một thành quả đáng kể

Phân tích của Anthony Zurcher, phóng viên Bắc Mỹ

Sẽ không có sự lặp lại của chiến dịch tranh cử năm 2016 cho Bernie Sanders. Ông sẽ không có cuộc tranh cử kéo dài qua tất cả bầu cử sơ bộ của mỗi tiểu bang, cho đến trước thềm hội nghị quốc gia.

Thay vào đó, cuộc tranh cử tổng thống thứ hai của ông kết thúc vào đầu tháng 4, với một thông báo khiêm tốn từ tư gia ở Vermont, một phản ánh về một cuộc tranh cử bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch coronavirus. Mọi hy vọng về sự trở lại kỳ diệu đã được kết thúc bởi các cuộc bầu cử sơ bộ bị trì hoãn và tất cả các sự kiện công cộng bị hủy bỏ.

Lần này Sanders đã tiến gần được đến đích. Sau chiến thắng lớn đáng ngạc nhiên trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở Nevada, ông đã dường như có sẵn tổ chức, tiền bạc và động lực để vượt hẳn lên vị trí dẫn đầu. Việc cuối cùng ông không đạt được điều đó sẽ trở thành chủ đề của những bình luận và trong nhiều năm tới.

Các tín đồ của Sanders có thể tự an ủi với thực tế rằng hai chiến dịch tranh cử tổng thống của ông đã thành công trong việc đẩy đảng sang phía tả về các vấn đề như y tế toàn cầu, môi trường và giáo dục đại học miễn phí.

Mặc dù ở tuổi 78, thời gian làm người của công chúng của ông có thể sắp kết thúc, phong trào mà Sanders tạo ra - của những người tiến bộ không ngại đón nhận các chương trình chính phủ đầy tham vọng ngay cả với nhãn hiệu "xã hội chủ nghĩa" - sẽ tiếp tục.

"Phong trào của chúng ta đã giành chiến thắng trong cuộc đấu tranh tư tưởng," ông nói hôm thứ Tư.

Đó không phải là nhiệm kỳ tổng thống, nhưng nó vẫn là một thành tựu quan trọng.

Đã có phản ứng gì?

Ông Biden đã tweet ngay sau công bố trực tiếp của ông Sanders: "Tôi biết rõ Bernie. Ông ấy là một người đàn ông tốt, một nhà lãnh đạo tuyệt vời và là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất cho sự thay đổi ở đất nước chúng ta."

Cựu phó tổng thống nói thêm trong một tuyên bố rằng ông "biết ơn" ông Sanders vì đã đặt lợi ích của nước Mỹ lên trên tất cả và nói rằng ông sẽ tiếp cận.

"Bạn sẽ được tôi lắng nghe. Như bạn nói: Không phải là tôi, mà là chúng ta", ông Biden nói.

"Đối với những người ủng hộ bạn, tôi cũng cam kết như vậy: Tôi thấy bạn, tôi nghe thấy bạn và tôi hiểu sự cấp bách của những gì chúng ta phải làm trong đất nước này. Tôi hy vọng bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi cần bạn."Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts Elizabeth Warren, một đảng viên Dân chủ thiên tả và là cựu ứng cử viên tổng thống, cũng cảm ơn ông Sanders "vì đã chiến đấu không ngừng nghỉ cho các gia đình lao động Mỹ trong chiến dịch tranh cử này".

Tại cuộc họp báo về coronavirus của Nhà Trắng hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump đã đặt câu hỏi tại sao ông Biden không được xác nhận bởi tổng thống mà ông phục vụ.

"Điều làm tôi ngạc nhiên là Tổng thống Obama đã không lên tiếng ủng hộ Sleepy Joe", ông Trump nói. ''Điều đó chưa xảy ra.''

"Khi nào nó sẽ xảy ra? Tại sao vậy - hay ông ấy biết điều gì đó mà bạn không biết. Tôi nghĩ tôi biết, nhưng bạn không biết."

Ông Obama đứng bên lề cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.Nhưng theo truyền thông Hoa Kỳ, ông hiện rất muốn chứng thực ông Biden và giúp ông vận động tranh cử.

Tuy nhiên, cựu tổng thống không muốn đánh lạc hướng khỏi cuộc khủng hoảng virus corona hiện đang thống trị chu kỳ tin tức, theo các nguồn tin thân cận với ông Obama.