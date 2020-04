Bản quyền hình ảnh Getty Images

Đời sống ở nước Anh đã thay đổi hoàn toàn trong ba tuần qua, kể từ các hạn chế được đưa ra nhằm ngăn chặn virus corona lây lan.

Hôm 23/3, Thủ tướng Boris Johnson nói toàn bộ việc đi lại không cần thiết và các cuộc tụ tập nơi công cộng cần phải dừng, người dân được yêu cầu chỉ ra khỏi nhà để tập thể dục, để mua thực phẩm thiết yếu, đi vì lý do chăm sóc y tế, hoặc đi làm trong các trường hợp không thể làm việc tại nhà.

Toàn bộ các cửa hàng bán đồ không thiết yếu đều bị đóng cửa. Các quán rượu, nhà hàng, nhà hát, rạp chiếu phim, các nơi thực hiện lễ nghi tôn giáo đều bị đóng cửa.

Các biện pháp hạn chế đã ảnh hưởng tới tất cả các khía cạnh của đời sống xã hội.

1) Người dân hầu hết đều giữ khoảng cách xã hội

Việc phong toả là nhằm hạn chế tốc độ lây lan của virus corona trên toàn quốc, qua đó giúp Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) có khả năng đối phó được với tình hình, và rồi giảm bớt số ca tử vong do dịch bệnh.

Kể từ khi áp dụng lệnh phong tỏa, 23/3, số người được xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19 tăng từ 6.650 lên hơn 80 ngàn.

Số liệu cho thấy trung bình có 5 ngàn ca nhiễm virus corona tại Anh. Các số liệu hiện nay bao gồm cả các ca nhiễm là nhân viên y tế và gia đình họ

Tuy nhiên, các cố vấn chính phủ nói có bằng chứng cho thấy việc dân chúng tuân thủ các biện pháp đã đem lại hiệu quả.

Người dân cũng bắt đầu thích nghi với cách thức sử dụng dịch vụ y tế.

Trong tháng Ba, số người tới dịch vụ Tai nạn và Cấp cứu (A&E) ở các bệnh viện, cơ sở y tế giảm trong lúc số các cuộc điện thoại gọi tới đường dây nóng 111 của NHS cao kỷ lục.

Số liệu cho thấy các ca gọi điện đến đường dây nóng y tế và tới A&E trực tiếp

2) Người dân ít đi lại hơn

Việc sử dụng dịch vụ giao thông công cộng giảm mạnh trong vài tuần qua, tuy xu hướng giảm đi lại đã bắt đầu từ trước khi lệnh phong tỏa được áp dụng, bởi nhiều người trước đó đã bắt đầu làm việc tại nhà.

Image caption Việc sử dụng giao thông giảm mạnh kể từ cuối tháng Hai

Việc sử dụng giao thông đường bộ, đường hỏa xa và tàu điện ngầm tại London đã giảm 60% trong thời gian từ đầu tháng Hai đến đầu tháng Tư.

Nhu cầu dùng dịch vụ xe lửa trên toàn quốc cũng giảm đáng kể kể từ khi có lệnh phong tỏa, số liệu từ cơ quan hỏa xa Network Rail cho thấy.

Chẳng hạn như trong tuần trước khi lệnh phong tỏa được công bố, số người tới ga New Street của tỉnh Birmingham là trên nửa triệu, nhưng vào tuần đầu tháng Tư con số này giảm 86%, chỉ còn 71.230.

Xu hướng tương tự cũng diễn ra tại London và Manchester.

Các chuyến đi tới công viên, bãi biển trong ngày 5/4, là Chủ nhật thứ nhì có lệnh phong tỏa, đã thấp hơn 29% so với các Chủ nhật khác, theo dữ liệu phân tích của Google.

3) Không khí trong lành hơn

Mức độ ô nhiễm không khí tại Anh đã giảm mạnh trong các tuần có lệnh phong tỏa.

Mức nitrogen dioxide (NO2) giảm trên toàn quốc, với mức trung bình hàng ngày giảm tới 40% so với cùng thời kỳ năm ngoái.

Một số thành phố còn có mức giảm NO2 tới trên 60%, trong đó có Brighton và Portsmouth, theo kết quả phân tích dữ liệu do BBC thực hiện dựa trên thống kê của Defra.

4) Nhu cầu xin trợ cấp tăng lên

Image caption Số lượng người nộp đơn xin trợ cấp tăng vọt

Khoảng 723.000 người đã nộp đơn xin trợ cấp dành cho người có thu nhập thấp (universal credit) kể từ khi lệnh phong tỏa bắt đầu.

Trong số này, 473.000 người nộp đơn trong tám ngày đầu tiên, nhiều gần như tương đương số người nộp đơn trong cả ba tuần trước đó, và gấp gần 10 lần so với mức nộp đơn trung bình mỗi tuần bình thường.

Thêm 250.000 người nữa đăng ký trong tuần phong tỏa thứ nhì, theo Bộ Lao động và Hưu bổng.

Tuy Anh công bố chính sách hỗ trợ 80% lương cho các trường hợp tạm phải nghỉ việc do dịch bệnh, nhưng chính sách này không áp dụng cho một số nhóm đối tượng như người làm việc tự do, người đang nhảy việc hoặc bị mất việc trước khi chính sách này có hiệu lực. Do vậy, số người xin trợ cấp dành cho người có thu nhập thấp đã tăng vọt.

5) Nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm để được lâu tăng cao

Image caption Doanh số bán thực phẩm giảm mạnh kể từ khi có lệnh phong tỏa

Trong tuần trước khi có lệnh phong tỏa, doanh số bán ở các siêu thị tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái, bởi nhiều người đổ đi mua tích trữ.

Nhưng doanh số trung bình đã giảm 7,5% trong hai tuần phong tỏa đầu tiên, theo hãng tư vấn Neilsen.

Trong lúc có thêm nhiều người đặt mua online, nhưng 93% tổng hàng hóa được mua vẫn là từ cửa hàng, do các siêu thị khó đáp ứng được các nhu cầu đặt mua online.

6) Các cuộc gọi do bị bạo hành gia đình tăng cao

Đường dây trợ giúp đối với các vụ bạo hành gia đình của tổ chức National Domestic Abuse đã nhận được 25% cao hơn các cuộc gọi trong thời gian phong tỏa, tổ chức thiện nguyện Refuge nói.

Đường dây này nhận được nhiều hơn bình thường hàng trăm cuộc điện thoại mỗi tuần.

Việc phải sống cách ly khiến thái độ bạo hành vốn đã tồn tại từ trước càng trở nên tồi tệ, Refuge nói.

Tình trạng bạo hành gia đình gia tăng tại Anh, và cũng tăng ở các nước khác trên thế giới. Chẳng hạn như Pháp báo các vụ bạo lực gia đình tăng 32%, Tây Ban Nha nói đường dây nóng về tình trạng bạo lực liên quan tới giới nhận được hơn 12% các cuộc gọi.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm nói chung được trình báo cảnh sát tại Anh (England) và xứ Wales đã giảm 20% trong các tuần gần đây.