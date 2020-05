Virus corona: Putin bị phê phán vì 'đẩy trách nhiệm'

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Tổng thống Putin đang ở trong một căn nhà bên ngoài Moscow và liên lạc qua video

Một bài bình luận trên báo Nga, tờ Moscow Times (12/05/2020) nói lệnh của Tổng thống Vladimir Putin nới lỏng phong tỏa chống Covid-19 trên cả nước từ tối 11/05 là “cách ông thoái vị”.

Ông Putin tuyên bố ngưng phong tỏa trên phạm vi toàn Liên bang Nga nhưng lại bắt các thống đốc vùng phải chịu trách nhiệm về phòng chống virus corona.

Bài “Putin Withdraws From the Coronavirus Crisis in a Political Abdication” (Putin rút lui khỏi khủng hoảng virus corona trong cuộc thoái vị chính trị) của Mark Galeotti cho rằng ông Putin lo sợ bị “gắn liền hình ảnh với đại dịch”.

Các biện pháp khó khăn cần đưa ra để chống dịch Covid-1 có thể ảnh hưởng xấu đến uy tín của ông Putin, theo bài báo.

Trong khi Covid-19 có phần thuyên giảm ở châu Âu, Nga đang trở thành quốc gia có số lây nhiễm tăng cao thuộc hàng nhất thế giới trong tháng 5: trên 10 nghìn ca mỗi ngày, đưa tổng số lên 230 nghìn tính đến đầu tuần này.

Có vẻ như ông Putin chọn cách “đá bóng” xuống các cấp chính quyền thành phố lớn, như thủ đô Moscow, các tỉnh, và các nước cộng hòa trong Liên bang.

Bài báo cho rằng đây là quyết định sai lầm, ích kỷ, vì quỹ Liên bang mà ông Putin nắm có 600 tỷ USD dự trữ có thể đem ra chống dịch.

Nhưng nay trách nhiệm chống chọi với virus corona sẽ thuộc về các thống đốc vùng, tổng thống các cộng hòa nhỏ trong Liên bang Nga.

Nhắc lại lịch sử, bài báo ví ông Putin với Iran Bạo chúa, ít ra là trong cách phân chia quyền lực và trách nhiệm của nhà nước.

Năm 1564, Ivan Bạo chúa chia cơ cấu quyền lực Nga ra hai phần Oprichnina (Quyền riêng của hoàng đế) và Zemshchina (Quyền ở các vùng đất).

Ông ta nắm trọng Oprichnina và để cho Hội đồng Quý tộc – Hiệp sĩ (Boyars Council) quản trị Zemshchina.

Khi cần, Ivan Bạo chúa đem quân đội riêng đến cướp ở các vùng của quý tộc Nga.

Chuyện nước Nga năm 2020 không phải như thế nhưng theo Mark Galeotti, thì Putin “giữ quyền lực tối cao cho bản thân và trao gánh nặng xử lý dịch virus corona cho cấp dưới” (he is retaining real power, but handing his boyars the burden of coronavirus).

Đường phố vắng vẻ của Moscow hôm 21/4

Virus corona “hại cho mọi nhà lãnh đạo”

Ông Putin không phải là nhà lãnh đạo duy nhất bị “virus corona tấn công” về mặt chính trị và uy tín.

Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump bị phê phán vì các buổi giải đáp- họp báo về Covid-19 khi ông nêu ra những “cách chữa bệnh” không được giới y khoa đồng tình.

Thủ tướng Anh, Boris Johnson liên tục bị truyền thông Anh cho là “đưa ra các thông điệp gây rối trí, khó hiểu và không khả thi” về chính sách phong tỏa và nới lỏng phong tỏa trong mùa dịch.

Ngay cả thủ tướng Đức, bà Angela Merkel cũng bị phe đối lập phê phán là đã quá tin vào một số nhà khoa học ở một viện nghiên cứu để ra chính sách chống Covid-19.

Mr Putin has had to get used to video conferencing

Giới bình luận chỉ ra rằng các nhà lãnh đạo chính trị gặp vấn đề khó xử: họ dễ nói sai nếu phát biểu nhiều về y khoa, dịch tễ, và bị phê phán là vô cảm nếu nói ít hoặc né tránh.

Vấn đề cấp bách của Nga, theo chính các nhà khoa học nước này, là thống nhất cách đếm số tử vong liên quan đến virus corona.

Hiện nay các vùng khác nhau của Nga có hai cách đếm khác nhau: chỉ coi là tử vong vì virus corona nếu bệnh nhân chết do virus corona gây ra; và bệnh nhân dương tính với Covid-19 nhưng chết vì bệnh khác.

Cách đếm ở Ý, Hoa Kỳ, Bỉ bị bác sĩ Andrei Chernyayev, chuyên gia bệnh phổi của Moscow, đó là “đếm quá mức cần thiết” (overcounting).

Ví dụ, tại Chelyabinsk, giới chức không tính các ca tử vong của người xét nghiệm dương tính vào số tử vong chung vì Covid-19, trừ khi virus này trực tiếp làm bệnh nhân chết.

Đây cũng là lý do việc xé lẻ thẩm quyền và chỉ đạo y tế từ trung ương xuống các vùng của Nga vốn khác nhau nhiều về thu nhập, trình độ phát triển và cách chữa trị bệnh, bị báo chí phê phán.