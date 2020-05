Đảng Dân chủ điều tra vụ Trump đuổi Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Steve Linick, người được chỉ định để phát hiện sự quản lý sai trái tại bộ ngoại giao, bị Trump sa thải hôm thứ Sáu

Đảng Dân chủ Hoa Kỳ vừa mở một cuộc điều tra về việc Tổng thống Donald Trump sa thải cơ quan giám sát nội bộ của bộ ngoại giao.

Tổng thanh tra Steve Linick đang điều tra Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo vì nghi ngờ lạm dụng chức vụ, báo cáo cho biết.

Nhưng ông bị cách chức vào cuối hôm thứ Sáu sau khi ông Trump nói rằng Steve Linick không còn được ông tin tưởng hoàn toàn.

Động thái này đã gây ra sự chỉ trích giận dữ từ các đảng viên Dân chủ cao cấp trong Quốc hội.

Họ cáo buộc ông Trump trả thù những công chức muốn chính quyền của ông ta phải trả lời cho những việc làm của mình. Ông Linick là quan chức thứ ba chịu trách nhiệm theo dõi hành vi sai trái của chính phủ bị bãi nhiệm trong những tuần lễ vừa rồi.

Cựu công tố viên được bổ nhiệm bởi người tiền nhiệm của ông Trump, Barack Obama, để giám sát chi tiêu và phát hiện sự quản lý sai trái tại bộ ngoại giao.

Hôm thứ Bảy, các đảng viên Dân chủ hàng đầu tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và Thượng viện đã đặt câu hỏi về thời điểm ông Linick bị phế truất và tuyên bố mở một cuộc điều tra ngay lập tức.

Hai Thượng Nghị sĩ Eliot Engel và Thượng nghị sĩ Bob Menendez nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi kiên quyết phản đối việc sa thải các tổng thanh tra có động cơ chính trị và tổng thống dẹp bỏ các vị trí quan trọng này".

Họ nói rằng ông Linick đã "mở một cuộc điều tra về hành vi sai trái của chính Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo", và thêm rằng việc ông bị sa thải là "bằng chứng rõ rằng hành động để để bảo vệ Bộ trưởng Pompeo khỏi phải chịu trách nhiệm những việc cá nhân ông đã làm".

Ông Linick đã bắt đầu điều tra các cáo buộc rằng ông Pompeo đã sử dụng nhân viên không đúng cách để lo những công việc cá nhân, truyền thông Hoa Kỳ đưa tin.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Nhà Trắng nói Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo đã đề nghị sa thải ông Tổng thanh tra

Hai ông Engel và Menendez đã yêu cầu Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao bàn giao tất cả các hồ sơ liên quan đến việc ông bị sa thải vào thứ Sáu tới.

Trong khi đó, hôm thứ Bảy, Nhà Trắng cho biết quyết định sa thải ông Linick đã được chính ông Pompeo đưa ra. "Bộ trưởng Pompeo khuyến nghị động thái này và Tổng thống Trump đồng ý", một quan chức nói.

Điều gì đã xảy ra hôm thứ Sáu?

Ông Trump đã gửi thư cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, cho biết ông tuyên bố ý định sa thải ông Linick.

Theo luật liên bang, chính quyền Trump phải thông báo trước cho Quốc hội 30 ngày về kế hoạch sa thải một tổng thanh tra. Dự kiến ông Linick sẽ rời khỏi vị trí của mình sau thời gian này. Một số báo cáo cho thấy một đồng minh chính trị của ông Trump đang chờ để thay thế ông.

"Điều quan trọng là tôi có thể có niềm tin đầy đủ nhất vào những người được bổ nhiệm làm tổng thanh tra. Và điều đó không còn đúng với tổng thanh tra này nữa", ông Trump nói trong thư.

Không lâu sau khi việc sa thải ông Linick được tuyên bố, ông Engel, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho biết ông Linick đã mở một cuộc điều tra về ông Pompeo.

"Việc ông Linick bị sa thải ngay trong giữa một cuộc điều tra như vậy cho thấy mạnh mẽ rằng đây là một hành động trả thù bất hợp pháp", ông nói trong một tuyên bố.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói ông Linick đã "bị trừng phạt vì thực hiện nghĩa vụ của mình để bảo vệ hiến pháp và an ninh quốc gia của chúng ta".

Đó là vụ mới nhất trong một loạt các vụ sa thải các cơ quan giám sát độc lập của chính phủ.

Tháng trước, ông Trump đã sa thải Michael Atkinson, tổng thanh tra của cộng đồng tình báo.

Michael Atkinson là người đầu tiên cảnh báo Quốc hội về một khiếu nại tố giác dẫn đến phiên tòa luận tội ông Trump.