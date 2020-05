Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Cảnh báo của chuyên gia vaccine bị sa thải Rick Bright

Một cựu quan chức y tế hàng đầu đã nói trước Quốc hội rằng nước Mỹ có thể phải đối mặt với "mùa đông đen tối nhất trong lịch sử hiện đại" do virus corona.

Rick Bright từng là người đứng đầu cơ quan của chính phủ phụ trách việc phát triển vaccine ngừa virus corona nhưng đã bị cách chức vào tháng trước.

Trước đó, ông từng nói mình bị sa thải là do đã nêu lên quan ngại về một phương pháp điều trị được Tổng thống Donald Trump giới thiệu.

Tổng thống Trump thì cho biết đã sa thải ông này như là một viên chức "bất mãn".

Ông Bright còn nói với tiểu ban Sức khỏe của Hạ viện rằng "nhiều người đã thiệt mạng" do chính phủ "không hành động" trong giai đoạn đầu của dịch bệnh.

Ông cho biết lần đầu tiên ông lên tiếng về sự thiếu hụt thiết bị y tế là vào tháng 1, và đã đưa vấn đề lên "cấp cao nhất" tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) nhưng "không có phản hồi".

Các diễn biến khác tại Mỹ:

Tổng cộng có 85.807 người chết vì virus corona ở Mỹ. Tiểu bang New York tiếp tục có số người chết cao nhất, với 27.607 người.

Ông Richard Burr, đảng viên Cộng hòa, Chủ tịch Ủy ban tình báo Thượng viện Hoa Kỳ, cho biết sẽ từ chức giữa lúc một cuộc điều tra về các cáo buộc giao dịch nội gián được thực hiện nhằm vào ông. Burr bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ để tránh thua lỗ trên thị trường do tác động của đại dịch virus corona

Cơ quan lập pháp bang Michigan đã phải hủy phiên họp hôm thứ Năm sau khi nhận được lời dọa giết và phải đối mặt với nhiều cuộc biểu tình vũ trang của các nhóm cánh hữu chống lại các biện pháp phong tỏa

Gần một phần tư số lao động Mỹ hiện đang xin trợ cấp thất nghiệp, sau khi số người nộp đơn thất nghiệp tăng gần ba triệu vào tuần trước

Khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Tổng thống Trump ở Florida sẽ mở cửa một phần vào cuối tuần này, nhưng khách cần duy trì giãn cách xã hội, đài truyền hình CNN đưa tin.

Ông Bright còn nói gì?

Trong lời chứng của mình, ông Bright cảnh báo "cơ hội" của Hoa Kỳ trong việc đối phó với virus corona đang "đóng lại".

"Nếu chúng ta không cải thiện phản ứng của mình ngay bây giờ, dựa trên cơ sở khoa học, tôi e là đại dịch sẽ trở nên tồi tệ hơn và kéo dài", ông nói.

"Nếu không có kế hoạch tốt hơn, năm 2020 có thể là mùa đông đen tối nhất trong lịch sử hiện đại."

Ông Bright cũng nói với tiểu ban rằng hồi tháng 1, ông nhận được một email mà ông sẽ "không bao giờ quên" từ một nhà cung cấp khẩu trang y tế cảnh báo về sự thiếu hụt nghiêm trọng.

"Ông ấy nói... chúng ta cần phải hành động. Và tôi đã chuyển tới cấp cao nhất mà tôi có thể tiếp cận tại HHS - thế nhưng đã không có phản hồi nào cả."

Bright cho rằng ông đã bị cách chức do khăng khăng bảo vệ quan điểm rằng ngân sách do Quốc hội phân bổ để xử lý virus corona nên được chi cho "các giải pháp an toàn và khoa học, chứ không phải cho các phương thuốc, vaccine và các công nghệ thiếu bằng chứng khoa học khác".

"Tôi đã lên tiếng lúc đó và hôm nay tôi làm chứng ở đây, bởi vì khoa học - chứ không phải chính trị hay chủ nghĩa thân hữu - phải dẫn đường để chống lại loại virus chết người này", ông nói thêm.

Tại sao Rick Bright bị cách chức?

Một bản khiếu nại, được đệ trình vào đầu tháng này, cho biết ông Bright đã bị cách chức giám đốc Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y sinh Tiên tiến (Barda) vì lý do chính trị.

Bright nói ông đã bị cách chức sau khi một bài báo về chloroquine được xuất bản, mà ông thừa nhận mình là một nguồn tin trong bài báo đó.

Tổng thống Trump đã đề cập đến hydroxychloroquine, một loại thuốc chống sốt rét, như một giải pháp "thay đổi cuộc chơi" tiềm năng trong điều trị Covid-19 - mặc dù nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng loại thuốc này có thể không hiệu nghiệm, thậm chí nguy hiểm.

Trong bản khiếu nại, Bright nói ông đã quyết định chia sẻ với một nhà báo do các quan chức chính phủ "từ chối lắng nghe" cảnh báo của ông.

Ông giải thích rằng ông có nghĩa vụ phải nỗ lực và bảo vệ công chúng "tránh khỏi các loại thuốc mà ông tin là sẽ tạo ra mối nguy hiểm đáng kể và cụ thể đối với sức khỏe và an toàn công cộng".

Tổng thống Trump phản ứng thế nào?

Sau phiên điều trần của Bright, Tổng thống Trump nói với các phóng viên: "Tôi không biết ông ta. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta. Tôi không muốn gặp ông ta.

"Nhưng tôi đã theo dõi ông ta, và ông ta trông giống như một nhân viên giận dữ, bất mãn mà theo một số người, thẳng thắn mà nói thì, đã không làm tốt công việc."

Bộ trưởng Y tế Alex Azar tuyên bố các quan chức đã làm theo các khuyến nghị của ông Bright.

"Mọi thứ ông ấy phàn nàn đều được tiếp thu - những gì ông ấy nói đều đã được thực hiện", ông Azar nói.

"Ông ấy nói rằng ông đã chỉ rõ sự cần thiết của khẩu trang phòng độc. Chúng tôi đã mua khẩu trang theo chỉ thị của tổng thống. Ông ấy nói rằng chúng tôi cần một Dự án Manhattan về vaccine. Chúng tôi đã có Dự án Manhattan."