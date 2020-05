Thủ tướng TQ: 'Luật an ninh quốc gia duy trì ổn định cho Hong Kong'

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói "một quốc gia, hai hệ thống" là chính sách cơ bản của Bắc Kinh và rằng việc thông qua luật an ninh quốc gia cho thấy Trung Quốc có thể duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hong Kong, nơi mà ông Lý mô tả là có ''mức độ tự chủ cao''

Quốc hội Trung Quốc bỏ phiếu thông qua luật an ninh quốc gia về Hong Kong ngày 28/5/2020.

Luật an ninh mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu. Luật cũng có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở trong thành phố.