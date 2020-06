Số ca nhiễm tăng, New York áp đặt cách ly với tám tiểu bang Hoa Kỳ

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption New York áp đặt cách ly với tám tiểu bang của Hoa Kỳ

Ba tiểu bang New York, New Jersey và Connecticut đã yêu cầu người du lịch từ các tiểu bang nơi số người nhiễm virus corona đang gia tăng phải tự cách ly trong 14 ngày.

Thống đốc Phil Murphy của tiểu bang New Jersey nói người dân ở ba tiểu bang này đã "qua địa ngục và trở lại" và không muốn "một đợt nhiễm virus" nữa.

Một số tiểu bang miền nam và miền tây đã báo cáo số lượng các ca nhiễm cao kỷ lục.

Đại học Washington dự đoán số người Mỹ tử vong vì virus corona sẽ lên đến 180.000 vào tháng 10 - hoặc 146.000 nếu 95% người Mỹ đeo khẩu trang.

Cho đến nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 2,3 triệu trường hợp nhiễm virus và hơn 124.000 tử vong.

Các quan chức y tế nói rằng những tuần tới sẽ là thời gian rất quan trọng để ngăn chặn sự bùng phát.

Hôm thứ Ba, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci nói với các nhà lập pháp rằng có "sự gia tăng đáng lo ngại về nhiễm trùng" và "sự lây lan gia tăng trong cộng đồng" ở nhiều tiểu bang miền nam và miền tây.

Ông nói người dân Mỹ nên thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, rằng: "Kế hoạch A, đừng đi vào đám đông. Kế hoạch B, nếu bạn làm thế, hãy chắc chắn rằng bạn đeo khẩu trang."

Dân những tiểu bang nào phải cách ly?

Hiện tại, những tiểu bang này là Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas và Utah, thống đốc tiểu bang New York, Andrew Cuomo, nói với các phóng viên.

Những người đến từ các tiểu bang này- kể cả cư dân New York, New Jersey, Connecticut trở về - khi đến New York sẽ được yêu cầu cách ly trong vòng 14 ngày.

Bất cứ ai bị phát hiện vi phạm cách ly đều có thể phải đối mặt với khoản tiền phạt 1.000 đôla cho lần đầu, tăng lên 5.000 đôla nếu vi phạm nhiều lần, ông Cuomo nói. Ông nói thêm rằng các tiểu bang tại Hoa Kỳ sẽ được thêm vào hoặc đưa ra khỏi danh sách cách ly tùy thuộc vào số trường hợp bị nhiễm mới trên 100,00 người hoặc tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus corona.

"Đây là một điều khôn ngoan để làm", Thống đốc Phil Murphy của tiểu bang New Jersey nói.

"Chúng tôi đã đưa người của chúng tôi, ba người chúng tôi từ ba tiểu bang này, qua địa ngục và trở lại, và điều cuối cùng chúng tôi cần làm ngay bây giờ là đưa mọi người đến địa ngục một lần khác."

Số người bị nhiễm tăng đột biến ở tiểu bang nào?

Tổng số ca người nhiễm virus corona ở Hoa Kỳ Mỹ đã tăng một phần tư tuần trước, với 10 tiểu bang báo cáo sự gia tăng sự lây nhiễm hơn 50%, theo hãng tin Reuters.

Hôm thứ Tư, tiểu bang California đã báo cáo con số kỷ lục 7.149 trường hợp bị nhiễm mới được xác nhận, nâng tổng số người bị nhiễm ên 190.222, các quan chức cho biết. Thống đốc Gavin Newsom cho biết California đã thực hiện hơn một triệu xét nghiệm trong hai tuần qua, với khoảng 5% kết quả dương tính. Ông Newsom ban hành lệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Walt Disney cho biết đang trì hoãn việc mở cửa lại Công viên Disneyland và Công viên Phiêu lưu Disney California ban đầu được ấn định vào ngày 17/7. Công ty này cho biết họ trước tiên cần nhận được sự chấp thuận từ các quan chức chính phủ.

Tiểu bang Florida cũng báo cáo con số kỷ lục 5.508 ca nhiễm trùng mới trong ngày, đưa tổng số ca nhiễm được xác nhận của Florida lên 109.014, với 3.281 tử vong. Vì không có lệnh phải đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang, một số thành phố và thị trấn đã ban hành lệnh bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng của riêng họ.

Tiểu bang Arizona hôm thứ Tư báo cáo 1.795 ca nhiễm mới, giảm từ mức 3.600 con số kỷ lục hôm thứ Ba, khi Tổng thống Trump tổ chức một cuộc vận động tranh cử tại thành phố Phoenix.

Tại sự kiện, ông Trump - người không đeo khẩu trang - nhấn mạnh rằng "bệnh dịch" virus corona đã "biến mất" và một lần nữa gọi virus này là "cúm kung", mà Nhà Trắng phủ nhận là một thuật ngữ phân biệt chủng tộc.

Giới chức Arizona cảnh báo rằng hơn 80% giường bệnh hiện đang được sử dụng và hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể bị quá tải trong những ngày hoặc tuần tới.

Tiểu bang Texas hôm thứ Tư cũng báo số ca nhiễm mới kỷ lục trong ngày là 5.551, với cảnh báo của Thống đốc Greg Abbott rằng tiểu bang đang phải đối mặt với một "ổ dịch lớn" và có thể cần phong tỏa ở một số khu vực.

Texas cũng có số người nhập viện ngày càng tăng và một bệnh viện trẻ em ở Houston đã bắt đầu phải săn sóc bệnh nhân người lớn bị nhiễm virus corona.

Bệnh viện Trẻ em Texas kêu gọi công chúng nên "hành động có trách nhiệm - thực hành những biện pháp giãn cách xã hội phù hợp, đeo khẩu trang hoặc che mặt bất cứ khi nào rời khỏi nhà".

Cả Texas và Arizona đều nằm trong số những tiểu bang dỡ bỏ giãn cách xã hội sớm. Texas đã tạm thời thu hồi giấy phép bán rượu từ một số doanh nghiệp đã vi phạm các quy tắc giãn cách xã hội.

Hôm thứ Ba, thống đốc tiểu bang Washington, ông Jay Inslee, đã ra lệnh cho tất cả cư dân đeo khẩu trang ở nơi công cộng sau khi các ca nhiễm được xác nhận đã tăng hơn một phần ba tuần trước.

"Đây là việc cứu mạng người. Đó là về việc mở lại các doanh nghiệp của chúng ta. Và đó là thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến nhau", ông Inslee nói.

Một vài tiểu bang và thành phố của Hoa Kỳ đã bảo cư dân phải đeo khẩu trang.

Các tiểu bang South Carolina, Utah, Mississippi và Louisiana cũng đã có sự gia tăng những người bị nhiễm và một số thống đốc cho biết họ có thể bị buộc phải công bố các biện pháp phong tỏa mới.

Liên minh châu Âu được cho là đang xem xét việc cấm công dân Hoa Kỳ đến khối này khi đang xét việc mở lại biên giới bên ngoài.