Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia Hong Kong

Bản quyền hình ảnh AFP Image caption Luật mới được đưa ra sau khi Hong Kong rung chuyển bởi làn sóng biểu tình

Trung Quốc đã thông qua đạo luật an ninh gây tranh cãi mang lại cho họ quyền lực mới đối với Hong Kong, làm sâu sắc thêm mối quan ngại về các quyền tự do của thành phố này.

Tháng trước Trung Quốc tuyên bố sẽ áp đặt luật an ninh quốc gia, trong đó hình sự hóa bất kỳ hành động ly khai, lật đổ, khủng bố hoặc thông đồng với các lực lượng nước ngoài.

Động thái này được đưa ra sau các cuộc biểu tình dần dà trở nên bạo động vào năm ngoái - nổ ra do một đạo luật khác - trở thành một phong trào dân chủ.

TQ phong tỏa 400.000 người sau khi virus tăng đột biến

Kiểm duyệt của Trung Quốc bóp nghẹt báo chí Hong Kong thế nào?

7 cách truyền thông TQ khống chế tin tức về Hong Kong

Giới chỉ trích lo ngại luật mới có thể là mối đe dọa lớn hơn đối với bản sắc của Hong Kong.

Họ cảnh báo luật này sẽ làm suy yếu nền độc lập tư pháp của Hong Kong và phá hủy các quyền tự do của thành phố, vốn không tồn tại ở Trung Quốc đại lục.

Hong Kong được Anh trao trả lại cho Trung Quốc năm 1997, nhưng với một thỏa thuận duy nhất về đảm bảo các quyền tự do nhất định.

Dự luật an ninh quốc gia đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở Hong Kong và thu hút sự lên án quốc tế kể từ khi được Bắc Kinh công bố vào tháng Năm.

Nhưng Trung Quốc nói rằng luật này cần thiết để xử lý các hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với nước ngoài - đồng thời bác bỏ những lời chỉ trích mà họ gọ là can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Luật an ninh đã được thông qua nhanh chóng để có hiệu lực trước thứ Tư, đánh dấu kỷ niệm ngày Hong Kong được Anh trao trả cho Trung Quốc. Ngày này thường được đánh dấu bằng các cuộc biểu tình chính trị quy mô lớn.

Luật an ninh quốc gia đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc nhất trí thông qua vào sáng thứ Ba và dự kiến sẽ được bổ sung vào Luật cơ bản của Hong Kong cuối ngày 30/6.

Một trong những nhà hoạt động nổi tiếng nhất của Hong Kong, Joshua Wong, đã phản ứng bằng cách nói rằng anh sẽ rời khỏi đảng ủng hộ dân chủ Demosisto mà anh hiện là thủ lĩnh.

Các nhà hoạt độn Nathan Law và Agnes Chow cũng nói sẽ rời khỏi đảng này.

Luật an ninh quốc gia là gì?

Trung Quốc chưa chính thức xác nhận luật an ninh quốc gia đã được thông qua, và văn bản của dự luật cũng chưa được công khai, nhưng một số chi tiết đã được tiết lộ.

Luật này quy định tội hình sự đối với bất kỳ hành động ly khai, lật đổ chính quyền trung ương, khủng bố và thông đồng với nước ngoài hoặc các lực lượng bên ngoài.

Một văn phòng an ninh quốc gia mới ở Hong Kong sẽ giải quyết các trường hợp liên quan đến an ninh quốc gia, nhưng cũng sẽ có các quyền hạn khác như giám sát giáo dục về an ninh quốc gia trong các trường học ở Hong Kong.

Chính phủ Hong Kong sẽ được yêu cầu thực hiện hầu hết các biện pháp cưỡng chế theo luật mới, nhưng Bắc Kinh sẽ có thể bác bỏ chính quyền Hong Kong trong một số trường hợp.