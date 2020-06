Tìm thấy chủng virus cúm 'có khả năng gây đại dịch' ở Trung Quốc

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Chủng cúm mới tương tự với cúm heo năm 2009

Một chủng cúm mới có khả năng trở thành đại dịch đã được các nhà khoa học phát hiện ở Trung Quốc.

Chủng cúm này mới xuất hiện gần đây và được thấy ở lợn, nhưng có thể lây sang người, các nhà khoa học nói.

Họ lo ngại chủng này có thể biến dạng thêm và lây lan dễ dàng từ người sang người, và gây ra một đại dịch toàn cầu.

Mặc dù hiện nay chủng cúm này không phải là vấn đề ngay lập tức, nhưng nó có "tất cả các đặc tính" của một virus có khả năng thích nghi cao để lây sang người, và cần được theo dõi chặt chẽ.

Vì đây là virus mới, con người có thể có rất ít hoặc không có miễn dịch với chủng cúm này.

Các nhà khoa học viết trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences rằng các biện pháp kiểm soát virus này ở lợn, và việc theo dõi sát sao người lao động trong ngành chăn nuôi lợn cần được thực hiện nhanh chóng.

Mối đe dọa đại dịch

Một chủng cúm mới độc hại nằm trong số những đe dọa dịch bệnh hàng đầu mà các chuyên gia trông đợi, ngay cả trong lúc thế giới đang nỗ lực chống chọi với đại dịch virus corona hiện nay.

Đại dịch cúm cuối cùng mà thế giới gặp - dịch cúm heo năm 2009 - đã không gây chết người như lo ngại ban đầu, chủ yếu vì nhiều người cao tuổi đã có sự miễn dịch nhất định với nó, có lẽ vì nó tương tự như các loại virus cúm khác đã lây truyền trong những năm trước.

Virus đó, với tên gọi A/H1N1pdm09, hiện giờ được bao gồm trong vaccine cúm hàng năm để bảo vệ người dân.

Chủng cúm mới được phát hiện ở Trung Quốc cũng tương tự như cúm heo 2009, nhưng có một số thay đổi.

Cho tới giờ, nó không là một mối đe dọa lớn, nhưng GS Kin-Chow Chang và đồng nghiệp, những người đã nghiên cứu nó, cho rằng cần phải để mắt đến virus này

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Virus corona: Đại dịch là gì?

Chúng ta có cần lo lắng lắm không?

Virus mới này, mà các nhà nghiên cứu gọi là G4 EA H1N1, có thể phát triển và nhân bản trong tế bào lớp màng trong đường hô hấp của người.

Họ tìm thấy bằng chứng có lây lan gần đây ở những người làm việc trong các lò giết mổ và ngành chăn nuôi lợn ở Trung Quốc khi họ xem xét số liệu từ 2011 đến 2018.

Vaccine cúm hiện nay có vẻ như không có sức bảo vệ trước loại virus này, mặc dù vaccine có thể được thay đổi nếu cần thiết.

GS Kin-Chow Chang, người làm việc tại Đại học Nottingham, Anh Quốc nói với BBC:

"Hiện giờ chúng ta đang bị phân tán với virus corona và đúng là phải như vậy. Nhưng chúng ta không được lơ là với các loại virus mới nguy hiểm."

Mặc dù virus này không phải là mối lo ngay lập tức, ông nói: "Chúng ta không nên phớt lờ nó."

Trên lý thuyết, một đại dịch cúm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng đại dịch cúm vẫn là chuyện hiếm. Đại dịch chỉ xảy ra nếu một chủng virus mới xuất hiện có thể dễ dàng lây lan từ người sang người.

Mặc dù các loại virus thay đổi liên tục - cũng là lý do vì sao vaccine ngừa cúm cần được thay đổi thường xuyên để theo kịp - chúng thường không gây ra đại dịch.

GS James Wood, Trưởng khoa Thú y tại Đại học Cambridge, nói nghiên cứu là "một lời nhắc nhở" rằng chúng ta luôn có nguy cơ gặp các mầm bệnh mới xuất hiện, và rằng vật nuôi, những loài chúng ta có tiếp xúc nhiều hơn động vật hoang dã, có thể là nguồn cho những đại dịch virus quan trọng.

Một người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới nói: "Chúng ta biết các virus cúm heo giống như cúm gà đang lưu hành trong các đàn lợn ở châu Á và đôi khi có thể lây sang người. Hai lần mỗi năm trong các cuộc họp về vaccine ngừa cúm, tất cả các thông tin về các loại virus được xem xét và việc cần phòng ngừa một ứng cử viên virus được bàn thảo. Chúng tôi sẽ đọc kỹ nghiên cứu này để tìm hiểu xem có gì mới.

"[Báo cáo] này cũng nhấn mạnh chúng ta không được sơ hở với bệnh cúm; chúng ta cần cảnh giác và tiếp tục theo dõi ngay cả trong đại dịch Covid-19."