Úc tạm ngưng thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong

Úc vừa tạm ngưng thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong trong bối cảnh đang có lo ngại về luật an ninh quốc gia mới do Trung Quốc áp đặt ở thành phố này.

Thủ tướng Scott Morrison nói luật này hủy hoại "luật pháp căn bản của Hong Kong" và mức độ tự trị hiện nay của Hong Kong đối với Bắc Kinh.

Úc có kế hoạch cấp visa cho người dân Hong Kong và khuyến khích các doanh nghiệp Hong Kong chuyển sang Úc, vị thủ tướng cho biết.

Cho tới nay, Úc và Hong Kong có thể dẫn độ bất kỳ người nào trong phạm vi lãnh thổ của mỗi bên nếu người đó bị truy nã hay phạm tội hình sự.

Trung Quốc chỉ trích động thái này là "sự can thiệp thô bạo" vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

"Chúng tôi kêu gọi phía Úc ngừng can thiệp ngay lập tức… nếu không, việc này sẽ chẳng khác gì nhặt viên đá tự đập vào chân mình," sứ quán Trung Quốc tại Úc viết trong môt thông cáo.

Kể từ khi luật được ban hành tuần trước, Canada cũng đã tạm ngưng luật dẫn độ với Hong Kong, còn Anh Quốc đưa ra các phương án cho công dân Hong Kong nhập quốc tịch Anh.

Giới chỉ trích nói luật này khiến Trung Quốc có thể trừng phạt những người biểu tình và chỉ trích chính quyền Trung Quốc một cách dễ dàng hơn.

Chính quyền Hong Kong nói luật này là cần thiết để đưa trật tự đến một thành phố từng có biểu tình ủng hộ dân chủ hàng loạt năm ngoái, trong đó có những cuộc biểu tình trở nên bạo lực.

Trong khi mức độ ảnh hưởng của luật này hiện vẫn chưa rõ, các ý kiến chỉ trích cũng nói nó có thể dẫn tới việc người nước ngoài bị bắt giữ vì những lý do không rõ ràng ở Hong Kong.

Điều này khiến Úc và các nước khác ra cảnh báo mới cho công dân của họ ở Hong Kong. Hiện có trên 100.000 công dân Úc ở thành phố này.

"Bạn có thể gặp rủi ro cao hơn và bị bắt giữ về những lý do an ninh quốc gia không được định nghĩa rõ. Bạn có thể phạm luật mà không chủ ý. Nếu bạn lo ngại về đạo luật mới này, hãy xem xét lại bạn có cần thiết ở Hong Kong hay không," Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc viết.

Ông Morrison nói chính phủ của ông, cùng các chính phủ khác, đã 'rất nhất quán trong việc bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia lên Hong Kong'.

Chính phủ New Zealand cũng nói hôm thứ Năm họ sẽ xem xét lại quan hệ với Hong Kong. Bộ trưởng Ngoại giao Winston Peters nói New Zealand "quan ngại sâu sắc" về luật an ninh quốc gia.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tác động của luật này lên người dân Hong Kong, những người chúng tôi có liên hệ gần gũi," ông nói.

Úc cũng cho phép gia hạn visa cho người dân Hong Kong tới 5 năm - mở con đường xin thường trú ở Úc cho 10,000 người Hong Kong.

Thủ tướng Morrison nói việc gia hạn visa cũng nhằm thu hút các doanh nghiệp Hong Kong chuyển sang Úc nếu họ "trở nên bơ vơ vì những thay đổi".

Tuần trước, Anh Quốc tuyên bố mở cửa cho ba triệu người dân Hong Kong định cư, động thái bị Trung Quốc chỉ trích.

Tuyên bố hôm nay của Úc có thể làm căng thẳng với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này, tồi tệ thêm.

Quan hệ song phương Úc-Trung xấu đi năm nay sau khi Úc kêu gọi có cuộc điều tra toàn cầu về nguồn gốc của Covid-19. Đây được coi là chất xúc tác khiến Trung Quốc áp dụng trừng phạt lên các mặt hàng xuất khẩu của Úc.