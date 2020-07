Bản quyền hình ảnh Joe Giddens/PA Media

Các trung tâm chăm sóc sắc đẹp, spar, xăm trổ và các tiệm làm móng tay tại xứ Anh (England) bắt đầu đón khách, lần đầu tiên sau gần bốn tháng đóng cửa, do các hạn chế về phong tỏa được tiếp tục nới lỏng.

Tuy nhiên, một số dịch vụ như tỉa lông mày vẫn đang bị cấm, khiến nhiều tiệm chưa thể tái mở cửa.

Tại Scotland, các trung tâm mua sắm trong nhà được phép hoạt động trở lại.

Tại xứ Wales, các quán pub, bar và nhà hàng có thể bắt đầu phục vụ khách hàng ngoài trời, và các tiệm cắt tóc cũng được bắt đầu mở lại.

Các cơ sở hoạt động cần đáp ứng yêu cầu để giảm thiểu việc lây lan virus corona, và mọi dịch vụ liên quan tới việc tiếp xúc trực tiếp với mặt khách hàng đều chưa được làm.

Theo hướng dẫn của chính phủ thì đó là các dịch vụ tẩy lông tơ trên mặt, nhổ lông mày, nối mi, trang điểm và các dịch vụ khác liên quan tới gương mặt, bởi đó là các hoạt động có nguy cơ cao gây lây lan Covid-19.

Dịch vụ cắt tỉa râu được phép làm, và thợ cạo đã được làm việc trở lại từ cuối tuần trước, nhưng chỉ ở mức độ xén tỉa gọn gàng hay tỉa cho mỏng bớt, là những thao tác có thể làm được từ vị trí đứng xế bên khách hàng, tránh được vùng nguy cơ lây nhiễm cao nhất là trong khoảng cách đối diện trực tiếp.

Bộ trưởng Kinh doanh Alok Sharma nói: "Việc cho phép những doanh nghiệp này, thường là có quy mô nhỏ, hoạt động độc lập, mở cửa trở lại là một bước đi nữa trong kế hoạch của chúng tôi nhằm khởi động kinh tế, hỗ trợ công ăn việc làm và thu nhập trên toàn quốc."

Bản quyền hình ảnh Martin Rickett/PA Media Image caption Một số tiệm nail đã lắp đặt tấm chắn nhựa để giảm bớt nguy cơ lây lan virus corona

Người Việt làm nail 'vừa mừng vừa lo'

Vừa mừng vừa lo là tâm lý chung của rất nhiều người trong cộng đồng nails Việt Nam ở Anh trước tin được mở cửa trở lại.

Anh Kiên, chủ tiệm nails ở North Maida Vale, London cho biết: "Mừng vì ở nhà lâu không có việc gì làm, thu nhập giảm đi đáng kể."

"Từ khi nghỉ làm, ai cũng lo vì không biết đến bao giờ mới được đi làm trở lại, bây giờ chính phủ cho phép đi làm nails trở lại thì rất vui," chị Huyền, một nhân viên làm nghề móng tay, nói với tâm trạng hào hứng.

Bên cạnh đó cũng có nỗi lo chung về vấn đề an toàn sức khỏe.

Nhiều thợ nails ở Anh cho biết họ vẫn chưa cho con cái quay trở lại trường học vì lý do an toàn, nhưng bây giờ bản thân bố, mẹ đi làm, phải tiếp xúc với nhiều khách hàng thì họ không biết liệu như vậy có an toàn cho con cái mình hay không.

"Hai tháng đầu lo lắng vì không biết đến bao giờ mới hết dịch, lo không có thu nhập, đến khi chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp và hỗ trợ 80% lương nhân viên thấy cũng ok, lại được nhiều thời gian gần con cái. Nhưng bây giờ đi làm thì phải cách ly nhiều," anh Kiên nói. "Rồi không biết dịch bệnh đã giảm nhiều chưa, nếu nguy cơ lây nhiễm cao thì có lây nhiễm cho con cái không."

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Anh Kiên lo lắng về vấn đề sức khỏe khi cả hai vợ chồng đi làm trở lại ở tiệm nail, tiếp xúc nhiều khách hàng

Anh Tuấn, thợ làm nails ở London "chưa muốn đi làm trở lại thời điểm này vì thấy chưa thực sự an toàn". Tuy nhiên, anh nói vẫn phải đi làm "vì còn nhiều khoản phải chi tiêu".

Nhiều chủ tiệm nails nói họ cảm thấy chưa muốn mở cửa trở lại ngay, nhưng lại không thể tiếp tục nghỉ nữa.

"Tôi mong hết dịch sớm hơn là được đi làm sớm vì an toàn là trên hết. Nhưng bây giờ chính phủ cho đi làm lại thì phải làm thôi. Các tiệm khác mở cửa mà mình không mở thì khách của mình sẽ sang đó," anh Kiên nói.

"Tôi chưa muốn mở cửa shop lại lúc này, thứ nhất là vì lý do an toàn, thứ hai vì chính phủ đưa ra thông báo quá gấp lại không có hướng dẫn cụ thể về biện pháp an toàn với nghề nails khiến nhiều shop không kịp chuẩn bị, và nếu lỡ không làm đúng theo quy định của chính phủ thì có bị phạt hay không?" chị Nguyên, chủ tiệm nails ở Eltham bày tỏ băn khoăn.

Tại Anh, yêu cầu về giãn cách xã hội vào lúc này tối thiểu 1m thay vì 2m như trước.

Tuy nhiên, với đặc thù một số nghề như cắt tóc và làm móng tay thì khoảng cách 1m giữa thợ làm móng và khách hàng dường như khó thực hiện.

Giảm việc làm, giảm thu nhập?

Nỗi lo vắng khách sẽ khiến các shop buộc phải cắt giảm thợ.

"Chắc chắn là phải cắt giảm nhân viên rồi. Vì thực hiện giãn cách, không thể làm như lúc không có dịch bệnh. Với lại một lượng lớn khách hàng cũng bị giảm thu nhập, không còn chi tiêu nhiều, một số thì lo sợ nhiễm bệnh không ra ngoài nhiều," anh Kiên nói.

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Tuy bất ngờ vì nhận thông báo cho mở cửa trở lại quá gấp, nhưng nhiều tiệm nail của người Việt đã nhanh chóng thiết kế, sắp xếp lại cách phục vụ để đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội và an toàn sức khỏe theo quy định của chính phủ

"Tôi có tham khảo bên Mỹ hay một số nước Tây Âu thì cũng đông khách được một tuần đầu tiên vì tâm lý khách muốn được làm móng ngay, nhưng các tuần sau đó lại vắng đi nhiều. Tôi nghĩ ở Anh, tình hình có thể cũng sẽ như vậy," anh Kiên bổ sung.

Chị Nguyên thì cho biết shop chị hiện đã nhận khách hẹn gần kín tuần đầu, nhưng tuần sau thì chưa có mấy khách hẹn. Tuy nhiên, "lượng khách hẹn tầm này của năm nay ít hơn nhiều so với mấy năm trước," chị cho biết thêm.

Các biện pháp an toàn

Dù bất ngờ trước thông báo của chính phủ, được đưa ra hôm 9/7, các tiệm nails ở Anh đã chuẩn bị từ trước các biện pháp an toàn vệ sinh cho cả nhân viên và khách hàng.

Bàn ghế được kê xa nhau hơn để đảm bảo khoảng cách an toàn 1m theo quy định của chính phủ.

Bàn làm móng tay được đặt thêm tấm chắn giữa thợ và khách hàng, nước rửa tay được đặt ngay trước cửa và trong shop, khẩu trang được phát cho cả nhân viên và khách, các bộ kit sử dụng làm móng một lần cho một khách để tránh lây nhiễm,...

"Chúng tôi không dám nhận nhiều khách như trước, không để khách ngồi đợi trong shop, chủ yếu nhận khách hẹn và thời gian làm cho mỗi khách phải rút ngắn lại," chị Nguyên cho biết.

Nhiều tiệm nails ở Anh đã tăng giá dịch vụ sau khi mở cửa lại vì lý do họ phải chi thêm nhiều khoản để đảm bảo an toàn vệ sinh cho khách hơn trước đây.

Không được nhận nhiều khách vì lý do an toàn, lượng khách hẹn cũng đã giảm so với trước, cuộc khủng hoảng hậu Covid-19 có lẽ cũng đang dần hiện ra với nghề nails của người Việt ở Anh.

Hôm Chủ Nhật, trên toàn Anh Quốc có thêm 650 ca nhiễm virus corona được xác nhận, theo Bộ Y tế, tuy cao hơn so với con số 516 ca hôm thứ Bảy nhưng đã là giảm đáng kể so với thời kỳ cao điểm hồi tháng Tư, khi mỗi ngày có khoảng 5.000 ca nhiễm mới.

Tổng số các ca tử vong liên quan tới Covid-19 tại nước này cho đến nay là 44.819.