TQ bắt thêm các nhà hoạt động Hong Kong, trừng phạt 11 người Mỹ

Agnes Chow (Chu Đình), nhà hoạt động dân chủ hàng đầu của Hong Kong, đã trở thành gương mặt mới nhất bị bắt giữ theo Luật An ninh Quốc gia.

Vụ bắt giữ cô Chu diễn ra sau khi giới chức bắt tỷ phú Jimmy Lai do bị nghi là có thông đồng với các thế lực ngoại bang.

"Chu Đình đã bị bắt theo Luật An ninh Quốc gia, và chúng tôi vẫn đang đi thu thập thông tin về vụ bắt giữ. Một ngày khủng khiếp," Nathan Law viết.

Kênh truyền hình Anh, ITV, tường thuật rằng Wilson Li, một phóng viên tự do làm việc cho kênh này, đã bị bắt, cũng với lý do nghi là thông đồng với thế lực nước ngoài.

Trừng phạt các thượng nghị sỹ Hoa Kỳ

Phản ứng trước các lệnh trừng phạt trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên nói rằng Trung Quốc "kiên quyết phản đối và mạnh mẽ lên án sự can thiệp thô bạo đó vào các mối quan hệ của Hong Kong".

"Tôi muốn lặp lại rằng Hong Kong là Hong Kong của Trung Quốc, và các quan hệ của Hong Kong là các quan hệ nội bộ của Trung Quốc, không thế lực bên ngoài nào có thể can thiệp vào," ông nói thêm.

Các quan chức Hoa Kỳ bị Trung Quốc nhắm tới trong hôm thứ Hai là những người đã công khai chỉ trích Bắc Kinh về chiến thuật ngày càng gay gắt tại Hong Kong, nơi luật an ninh mới do Trung Quốc đưa ra đã làm hạn chế các quyền tự do chính trị tại thành phố này.