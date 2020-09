Em trai của Tổng thống Donald Trump qua đời trong bệnh viện

Gần đây, Robert Trump đã ra tòa trong một nỗ lực không thành công để ngừng việc xuất bản cuốn sách ''How My Family Created the World's Most Dangerous Man'' kể về tổng thống của cháu gái Mary Trump.Theo New York Post, Robert đã trải qua hơn một tuần trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Mount Sinai ở Manhattan vào tháng Sáu.