Phim Mộc Lan: Sức mạnh của hoài niệm Disney trong thời đại dịch

Trang phục thích nhất của Emily là Belle từ bộ phim Beauty and the Beast.

Khi phim dựng lại Beauty and the Beast ra mắt vào năm 2017, với sự tham gia của Emma Watson, Emily đã rất vui.

Hoài niệm trong thời đại dịch

Trò chơi con số

Việc phát hành của cuốn phim - bị trì hoãn vài tháng và phát hành trên Disney Plus thay vì ở rạp chiếu phim vì virus corona - xuất hiện sau ba phiên bản lột xác của Disney năm ngoái: The Lion King, Aladdin và Dumbo.

Cinderella mở màn cho loạt tác phẩm mới nhất được "tái hiện" trong năm 2015, tiếp theo là The Jungle Book (2016) và Beauty and the Beast (2017).

'Cho chúng tôi một cái gì đó tươi mới'

Cảm giác an toàn của tuổi thơ

Quá nhiều, quá nhanh

Halle Bailey sẽ đóng vai Ariel trong phim The Little Mermaid

Chúng tôi biết 9 bộ phim này sẽ bao gồm The Little Mermaid , Peter Pan , và Cruella (một câu chuyện về 101 con chó đốm).

Một số những phim được dựng lại này có thể chỉ được phát hành trên dịch vụ phát trực tuyến Disney + giống như Lady and the Tramp năm 2019.

Disney công bố năm 2019 là sẽ có "sự tái hiện" của Home Alone, Night At the Museum, Diary of a Wimpy Kid và Cheaper By the Dozen đang được triển khai.