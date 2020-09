Trend line showing average voting intention based on individual polls Show individual polls J F M A M J J A S 30 40 50 60 03 Nov Election day 44 days until TREND 43% 51%

average voting intention based on individual polls Skip chart Date BIDEN TRUMP Sep 19 51 43 Sep 18 50 43 Sep 17 50.5 43 Sep 16 50.5 43 Sep 16 50.5 43 Sep 16 50.5 43 Sep 15 50 43 Sep 15 50 43 Sep 15 50 43 Sep 15 50 43 Sep 14 51 43 Sep 14 51 43 Sep 13 51 43 Sep 12 51 43 Sep 12 51 43 Sep 11 51 43 Sep 10 51 43 Sep 10 51 43 Sep 09 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 08 51 43 Sep 07 49.5 42 Sep 06 49.5 42 Sep 06 49.5 42 Sep 05 50.5 42.5 Sep 04 50.5 42 Sep 04 50.5 42 Sep 03 50.5 42 Sep 02 50.5 42.5 Sep 02 50.5 42.5 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Sep 01 50 42 Aug 31 50 42 Aug 31 50 42 Aug 31 50 42 Aug 31 50 42 Aug 31 50 42 Aug 30 50 41 Aug 30 50 41 Aug 29 50.5 41.5 Aug 28 50.5 42.5 Aug 28 50.5 42.5 Aug 27 50.5 42.5 Aug 26 50 43 Aug 25 50 42 Aug 25 50 42 Aug 25 50 42 Aug 24 50 42 Aug 23 50 42 Aug 22 50 42 Aug 21 50 42 Aug 20 50 42 Aug 19 50 42 Aug 18 50 42 Aug 18 50 42 Aug 18 50 42 Aug 17 50 42 Aug 16 50 42 Aug 15 50 42 Aug 15 50 42 Aug 14 50 41.5 Aug 14 50 41.5 Aug 13 50 41 Aug 12 50 41.5 Aug 12 50 41.5 Aug 11 50 41.5 Aug 11 50 41.5 Aug 11 50 41.5 Aug 11 50 41.5 Aug 10 49.5 41 Aug 09 49 41 Aug 08 49 41 Aug 07 49 41 Aug 06 49.5 41 Aug 05 49.5 41.5 Aug 04 50 42 Aug 04 50 42 Aug 03 50 42 Aug 02 49.5 41.5 Aug 01 49.5 41.5 Jul 31 49.5 41.5 Jul 30 49.5 41.5 Jul 29 49 41 Jul 28 49 41 Jul 28 49 41 Jul 28 49 41 Jul 27 50 41.5 Jul 26 51 41 Jul 25 51 41 Jul 24 51 41 Jul 23 51 41 Jul 22 50 41 Jul 21 50 41 Jul 21 50 41 Jul 20 50 40.5 Jul 19 51 41 Jul 18 51 41 Jul 17 50 40.5 Jul 16 50 40.5 Jul 15 50 40.5 Jul 15 50 40.5 Jul 14 50 40 Jul 14 50 40 Jul 13 50.5 40 Jul 12 50.5 40 Jul 12 50.5 40 Jul 11 49 40 Jul 10 49 40 Jul 09 49 40 Jul 08 49 40 Jul 07 49.5 40.5 Jul 07 49.5 40.5 Jul 06 49 41 Jul 05 49 40 Jul 04 49 40 Jul 03 49 40 Jul 02 49 40 Jul 01 49.5 40.5 Jun 30 49.5 40.5 Jun 30 49.5 40.5 Jun 30 49.5 40.5 Jun 29 50 41 Jun 28 49 41 Jun 27 49.5 40 Jun 26 49.5 40 Jun 25 50 41 Jun 24 50 41 Jun 23 49.5 40 Jun 23 49.5 40 Jun 22 50 41 Jun 22 50 41 Jun 21 50 41 Jun 20 50 41 Jun 19 50 41 Jun 18 50.5 41 Jun 17 50 41 Jun 16 50 41 Jun 16 50 41 Jun 15 49 41 Jun 14 49.5 41.5 Jun 13 49 41 Jun 12 49 41 Jun 11 49 41.5 Jun 10 49 42 Jun 09 49 42 Jun 08 49 42 Jun 07 49 42 Jun 06 49 42 Jun 05 49 42 Jun 04 48.5 42 Jun 03 49 42 Jun 03 49 42 Jun 03 49 42 Jun 02 48 41 Jun 02 48 41 Jun 01 48 42 Jun 01 48 42 May 31 48 41.5 May 30 48 42.5 May 29 48 42.5 May 28 48 42.5 May 27 48 42 May 26 48 42 May 25 48 42 May 24 48 42 May 23 48 42.5 May 22 48 42.5 May 21 48 42.5 May 20 48 42.5 May 19 48 43 May 19 48 43 May 18 49 44 May 17 49 44 May 16 48.5 43.5 May 15 48.5 43.5 May 14 49 43 May 14 49 43 May 13 48 43 May 12 47 43 May 11 47.5 42.5 May 10 47.5 42.5 May 09 47 42 May 08 47.5 42 May 07 47.5 42 May 06 47.5 42 May 05 48 42 May 04 48 42 May 03 47 42 May 02 47.5 41.5 May 01 48 42 Apr 30 47.5 41.5 Apr 29 48 42 Apr 28 48 42 Apr 28 48 42 Apr 27 48.5 42 Apr 26 48.5 42 Apr 25 48.5 42 Apr 24 48 42 Apr 23 48 42 Apr 22 48 42 Apr 21 48 42 Apr 20 48 43 Apr 19 48.5 42.5 Apr 18 48.5 42.5 Apr 17 48.5 42 Apr 16 48.5 42 Apr 15 48 42 Apr 14 48 42 Apr 13 48 42 Apr 12 47.5 42 Apr 11 47.5 42 Apr 10 47.5 42 Apr 09 47.5 42 Apr 08 48 42 Apr 07 48 42 Apr 07 48 42 Apr 07 48 42 Apr 06 49 42 Apr 06 49 42 Apr 06 49 42 Apr 05 48 42.5 Apr 04 48 43 Apr 03 48 43 Apr 02 48 43 Apr 01 48.5 44 Mar 31 49 45 Mar 30 49 45 Mar 29 49 45 Mar 28 49 45 Mar 27 49 45 Mar 26 49 45 Mar 25 49 44 Mar 24 49 43 Mar 24 49 43 Mar 23 50 44 Mar 22 50 44 Mar 21 52 42 Mar 20 52 43 Mar 19 52 43 Mar 18 52 42 Mar 17 52 42 Mar 16 52 43 Mar 15 52 43 Mar 14 52 43 Mar 13 52 43 Mar 12 52 43 Mar 11 51 43 Mar 10 50 43 Mar 09 51 42 Mar 08 51 42 Mar 07 50 43 Mar 06 49 45 Mar 05 49 45 Mar 04 49 45 Mar 03 49 45 Mar 02 49 45 Mar 01 49.5 45 Feb 29 50 45 Feb 28 50 44.5 Feb 27 50 44 Feb 26 49.5 44.5 Feb 25 50 45 Feb 24 50 45 Feb 23 50 45 Feb 22 50 44.5 Feb 21 50 44 Feb 20 50 44 Feb 19 50 44 Feb 18 50 44 Feb 17 51 44 Feb 17 51 44 Feb 16 50 43.5 Feb 15 50 43 Feb 14 50 43 Feb 13 50 43 Feb 12 49.5 45.5 Feb 11 50 44 Feb 10 49.5 43.5 Feb 09 49.5 43.5 Feb 08 49 44 Feb 07 49 44 Feb 06 49 44 Feb 05 50 46 Feb 04 50 45 Feb 03 50 45 Feb 02 50 45 Feb 01 50 44 Jan 31 50 44 Jan 30 50 44 Jan 29 50 44 Jan 28 50 44 Jan 27 50 45 Jan 26 50 45 Jan 25 50 45 Jan 24 50 46 Jan 23 50 46 Jan 23 50 46 Jan 22 50 44 Jan 21 50.5 45 Jan 20 50.5 45 Jan 19 50.5 45 Jan 18 48 46 Jan 17 48 46 Jan 16 48 46 Jan 15 48 46 Jan 14 48 46 Jan 13 48 46 Jan 12 48 46 Jan 11 48 46 74 days until Election day

The BBC poll of polls looks at the individual national polls from the last 14 days and creates trend lines using the median value, i.e. the value in the middle of the set of numbers.