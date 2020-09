Lo TQ tấn công Đài Loan - Mỹ, Nhật Bản tập trận trong dịp bầu cử 3/11

Trong bài xã luận 'There may never be a better moment for China to strike than the week of Nov. 3'' hôm 17/ 9, Seth Cropsey, một cựu sĩ quan hải quân và là thành viên cấp cao tại Viện nghiên cứu Hudson, trụ sở tại Washington, đã cảnh báo về nguy cơ này.