Tranh luận Trump-Biden: Truyền thông thế giới phản ứng thế nào

Như tờ The Times ở Anh viết, "Người thua cuộc rõ ràng nhất từ cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên giữa Donald Trump và Joe Biden là nước Mỹ."

Vương quốc Anh

The Guardian mô tả đây là một "sỉ nhục quốc gia".

Tờ Financial Times nhấn mạnh cách tổng thống nói dối về hành vi gian lận cử tri và kêu gọi những người ủng hộ ông cẩn thận theo dõi các điểm bỏ phiếu. "Phát tín hiệu cho nhóm mình muốn nhắm tới' là cách nói của giới chính trị đối với kiểu ngôn ngữ như vậy, nhưng thường với ngụ ý rất khéo. Ông Trump thật trắng trợn", bài báo viết.

Kênh tin tức tiếng Hindi AajTak cho rằng rằng cả hai ứng cử viên đã "thóa mạ và cáo buộc nhau", trong khi phát thanh viên của Times Now nói rằng cuộc tranh luận "đã bị hủy hoại bởi sự thóa mạ cá nhân và những lời châm chọc chính trị".

Nhưng bài bình luận mạnh mẽ nhất đến từ The Times of India, tờ báo tiếng Anh bán chạy nhất của Ấn Độ, so sánh cuộc tranh luận với "đấu vật trong bùn".