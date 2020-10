Những bức ảnh ấn tượng trong tuần 17-23 tháng Mười 2020

Người đàn ông chở ngỗng trên nóc xe hơi trên đường tới thành phố Ganja. Ít nhất 12 người thiệt mạng do các vụ không kích ở Ganja, thành phố lớn thứ hai của Azerbaijan hồi đầu tuần khi giao tranh giữa Armenia và Azerbaijan tiếp diễn ở khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh.

Cựu chiến binh người Anh Michael Stanley, còn được gọi là Thiếu tướng Mick, chèo chiếc thuyền tự chế có tên Titanic để gây quỹ thiện nguyện cho trung tâm an dưỡng St Wilfrid's ở thành phố Chichester, Đông Nam nước Anh.

Nhạc nước cao 105m - đài phun nước trước khách sạn The Pointe on Palm Jumeirah ở Dubai gần đây phá kỷ lục giàn nhạc nước lớn nhất thế giới. Đài phun nước này có gắn 3000 chiếc đèn màu.

Một người bơm bình xịt cứu hỏa lên quả địa cầu giấy bốc cháy trong một cuộc diễu hành phản đối ngành công nghiệp than đá bên ngoài trụ sở Ngân hàng Trung ương Châu Âu ở Frankfurt, Đức.

Người dân Pháp tưởng nhớ thầy giáo Samuel Paty tại lễ tượng niểm do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dẫn đầu. Thầy giáo 47 tuổi bị chặt đầu gần trường phổ thông ông từng dạy sau khi ông cho học sinh xem tranh biếm họa vẽ Đấng tiên tri Muhammad.

Sau nhiều tháng đóng cửa do dịch Covid-19, trung tâm dạy lướt ván Urban Surf ở Melbourne, Úc đã mở cửa lại

Chú mèo Larry ngáp dài trước cửa dinh thự Thủ tướng Anh ở Phố Downing, London. Larry 13 tuổi, và trước đây là mèo hoang được trung tâm cứu trợ chó mèo Battersea Cats and Dogs Home cứu. Hiện chú được biết đến như Tổng quản bắt chuột của Văn phòng Nội các chính phủ Anh.

