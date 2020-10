Bầu cử Mỹ 2020: Thắng hay thua, Trump đã thay đổi thế giới

Thế giới nhìn nước Mỹ như thế nào

Rút lui khỏi hiệp định chống biến đổi khí hậu

Thật khó để xác định những gì Tổng thống Trump nghĩ về biến đổi khí hậu, vì ông gọi đó là "một trò lừa bịp đắt tiền", rồi lại thành một "chủ đề nghiêm túc" mà "rất quan trọng đối với tôi". Điều rõ ràng là trong sáu tháng trở thành tổng thống, ông đã khiến các nhà khoa học thất vọng khi tuyên bố Mỹ rút khỏi hiệp định khí hậu Paris - vốn cam kết rằng gần 200 quốc gia sẽ giữ cho nhiệt độ toàn cầu tăng dưới 2 độ C.

Rút khỏi thỏa thuận Paris, tổng thống tuyên bố rằng hiệp định này "đã có thể đóng cửa các xưởng sản xuất Mỹ với các quy định khắt khe quá mức". Đây là chủ đề đối với ông Trump, người đã loại bỏ một loạt các quy định về ô nhiễm để cắt giảm chi phí sản xuất than, dầu và khí đốt.

Tuy nhiên, một số mỏ than của Mỹ vẫn đóng cửa do sự cạnh tranh từ khí đốt tự nhiên rẻ hơn và nỗ lực của nhà nước nhằm hỗ trợ năng lượng tái tạo. Các số liệu của chính phủ cho thấy các nguồn năng lượng tái tạo tạo ra nhiều năng lượng hơn than ở Mỹ vào năm 2019, lần đầu tiên sau hơn 130 năm.