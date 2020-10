Chạy nước rút, Trump tranh cử tại 3 tiểu bang trong cùng một ngày

Ông Trump chuyển hộ khẩu thường trú và ghi danh đi bầu từ New York sang Florida từ năm ngoái - và đây là lá phiếu đầu tiên ông trực tiếp bỏ phiếu kể từ khi chuyển địa chỉ. Đầu năm nay, ông đã bỏ phiếu qua bưu điện trong cuộc bầu cử sơ bộ của tiểu bang.

Sau khi bỏ phiếu hôm thứ Bảy, ông nói đó là "một lá phiếu rất an toàn, an toàn hơn nhiều so với khi bạn gửi lá phiếu qua bưu điện". Nhưng các chuyên gia cho rằng điều này sai, và không có bằng chứng nào chứng minh mối liên hệ giữa bỏ phiếu qua bưu điện và gian lận.