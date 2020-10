Anh quy định khác VN thế nào đối với hoạt động từ thiện?

Anh quy định khác VN thế nào đối với hoạt động từ thiện?

Bình đẳng giữa nhà nước và xã hội công dân

Mục về 'advancement of religion' nêu hai định nghĩa: tôn giáo là đạo thờ thần linh, và tôn giáo là đạo không thờ thần linh nào (a religion which does not involve belief in a god).