Huawei: Chất vấn về vụ bắt bà Mạnh khi cuộc chiến pháp lý tiếp tục

Bà Mạnh, người xuất hiện tại tòa với chiếc vòng cổ chân an ninh, điều kiện để được tại ngoại hầu tra, được mô tả là "bình tĩnh" trong lần thẩm vấn ban đầu tại sân bay, vì bà không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp đó.

Các nhân viên biên phòng đã lấy điện thoại và thiết bị của bà và đặt chúng vào một chiếc túi đặc biệt - được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ sự can thiệp điện tử nào. Họ cũng nhận được mật khẩu và mã PIN của bà cho các thiết bị, nhưng tòa án đã nghe nói rằng họ đã trao nhầm những thứ này cùng với các thiết bị cho RCMP, trong khi về mặt kỹ thuật, họ không nên làm như vậy.

Quan chức biên phòng Canada phủ nhận điều này, nói rằng cuộc thẩm vấn ở biên giới là để xác định xem có lý do gì khiến bà Mạnh không thể được cho vào Canada hay không, chẳng hạn như dính líu tới hoạt động gián điệp. Viên cảnh sát cũng khai trước tòa rằng lo ngại về "an toàn" là một lý do khiến ông ta không bắt bà Mạnh ngay sau khi chuyến bay Cathay Pacific 777 của bà hạ cánh.