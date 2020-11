Ngoại giao Hoa Kỳ ở Ấn Độ- Thái Bình Dương thời Donald Trump và giai đoạn sau bầu cử

Đầu năm 2017, khi tân tổng thống Trump đề xướng chủ đề của chính phủ ông, "Make America great again" và "America first", ông đã công bố sự thay đổi căn bản trong đường lối ngoại giao của Hoa Kỳ. Quốc gia này sẽ quan tâm ít hơn đến những vấn đề trên thế giới, sẽ giảm sự tham gia vào các tổ chức quốc tế, và sẽ ích kỷ hơn. Một loại chủ nghĩa Monroe mới.

Di sản ngoại giao của chính phủ Obama

Hoa Kỳ dưới chính phủ Obama đã chú tâm đến vùng Biển Đông nhiều hơn các chính phủ trước, và đã phủ nhận sự đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên toàn Biển Đông. Để phản ứng đối với các hành động quân sự hóa các đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa, Hoa Kỳ đã bắt đầu đưa tàu chiến đi tuần dưới hình thức gọi là "Freedom of navigation operation" (FONOP) đến gần những đảo do Trung Quốc chiếm đóng.

Thảm họa ngoại giao dưới chính phủ Trump - Make China great again?

Sự tự cô lập của Hoa Kỳ

Từ lúc vào Tòa Bạch Ốc, ông Trump liên tục đả kích các tổ chức và cơ quan quốc tế mà đa số là do Hoa Kỳ thiết lập sau Thế chiến thứ hai như WTO, World Bank, Unicef, WHO... Hành động mới nhất là từ bỏ WHO trong cao điểm của nạn Covid-19.

Ông Biden là một nhà chính trị gia lão luyện với nhiều kinh nghiệm trên chính trường ngoại giao. Chính ông đã nhận xét trong một bài ông mô tả đường lối của một chính phủ dưới quyền ông là Hoa Kỳ phải trở về vai trò lãnh đạo thế giới tự do ("Why America must lead again").