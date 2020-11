Quan điểm của Joe Biden ra sao về các vấn đề lớn?

VIRUS CORONA - Một chương trình truy vết toàn quốc

Những cử tri nghi ngờ về quyền lực của chính quyền liên bang sẽ coi đây là sự can thiệp quá sâu, nhưng chủ trương này đi theo quan điểm chung của ông Biden và Đảng Dân chủ về vai trò của chính phủ.

VIỆC LÀM VÀ TIỀN LƯƠNG - Tăng mức lương tối thiểu và đầu tư vào năng lượng xanh

Một trong những đề xuất là tăng thêm 200 triệu USD tiền An sinh Xã hội mỗi tháng, hủy bỏ các chính sách cắt giảm thuế dưới thời Trump và xóa khoản 10.000 cho mỗi sinh viên vay từ ngân sách liên bang.

Các chính sách kinh tế rộng hơn của ông Biden, được biết đến như kế hoạch "Build Back Better" (Xây dựng Lại Tốt hơn), nhằm làm vừa lòng hai nhóm cử tri truyền thống ủng hộ đảng Dân chủ - người trẻ và công nhân cổ xanh.

Hiện ông cũng có một kế hoạch trị giá 400 tỷ USD dùng ngân sách liên bang để mua hàng hóa Mỹ, cùng với cam kết rộng hơn để đẩy mạnh luật "Mua đồ Mỹ" đối với các dự án giao thông mới. Ông Biden trước đây từng bị chỉ trích vì đã ủng hộ Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA), mà theo các ý kiến chỉ trích là sẽ đưa việc làm ra nước ngoài.

CHỦNG TỘC - Cải cách pháp lý hình sự, trợ giúp cho các cộng đồng thiểu số

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Tái gia nhập thỏa thuận về khí hậu toàn cầu

Ông Biden gọi biến đổi khí hậu là một mối đe dọa sống còn, và nói ông sẽ kêu gọi cả thế giới cùng hành động nhanh chóng để giảm khí thải nhà kính bằng cách tái gia nhập Thỏa thuân Khí hậu Paris. Thỏa thuận này, mà ông Trump đã rút khỏi, muốn Mỹ cam kết giảm khí thải nhà kính tới 28% vào năm 2025, so với mức năm 2005.

Mặc dù ông không ủng hộ Green New Deal (Thảo thuận Xanh Mới) - một gói về khí hậu và việc làm do những người cánh tả trong đảng của ông đề xuất - ông đề xuất đầu tư liên bang 1.7 ngàn tỷ USD cho nghiên cứu công nghệ xanh, trong đó có một phần trùng với khoản đầu tư cho kế hoạch kinh tế của ông, được chi trong 10 năm tới. Ông Biden cũng muốn Mỹ đạt mức khí thải zero vào năm 2050 - một cam kết hơn 60 quốc gia đã đưa ra năm ngoái. Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước có lượng khí thải lớn nhất thế giới, hiện vẫn chưa tham gia cam kết này. Các khoản đầu tư này, cùng với kế hoạch kinh tế của ông, nhằm tạo ra việc làm trong ngành sản xuất các sản phẩm "năng lượng xanh".