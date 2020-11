Biden, Brexit và khả năng 'Anh, Mỹ cùng vào CPTPP'

Đàm phán hai bên thành ra ba bên?

Theo trang Financial Times, quan hệ riêng giữa hai ông Joe Biden và Boris Johnson là 'không có gì', vì hai người chưa bao giờ gặp mặt. Chưa kể ông Biden từng bình luận rất tệ về thủ tướng Anh, gọi ông Johnson là "a physical and emotional clone of Trump' (bản sao cả về hình dạng và tình cảm của Trump".