Báo cánh hữu ở Anh nói Biden chiến thắng và 'Trump đã bị sa thải'

Ngoài các tờ nhận là thiên tả The Guardian, hoặc trung tả như The Independent, các báo thiên hữu cũng có lượng đọc lớn.

Ở mức báo bình dân, tờ thiên hữu Daily Mail và the Mail on Sunday có 70,4 triệu người đọc ở Anh và trên thế giới từ tháng 4/2019-03/2020, theo thống kê chuyên ngành.

Báo khổ to, the Sun, được cho là có quan điểm 'cánh hữu, bảo thủ, không ưa EU' (right-wing, conservative, Euroscepticism), về mặt nào đó là gần với cách nhìn thế giới của đảng Bảo thủ Anh, đảng Cộng hòa Mỹ và một số đảng cánh hữu châu Âu.

Nhưng còn câu hỏi "có gian lận trong cuộc bầu cử 2020 hay không? (WAS THERE ANY VOTER FRAUD IN THE 2020 ELECTION?), tờ báo viết: