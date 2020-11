Liệu Hoa Kỳ có tái đàm phán gia nhập Hiệp định CPTPP?

Liệu Hoa Kỳ có tái đàm phán gia nhập Hiệp định CPTPP?

Vì sao Hiệp định TPP bị cử tri Mỹ chống đối?

Tổng Liên đoàn Lao động và Đại hội các Tổ chức Công nghiệp Hoa Kỳ (The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) là tổ chức đại diện cho người lao động lớn nhất ở Mỹ cũng công khai chống đối ngay từ những ngày đầu thương thuyết.