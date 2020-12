Raisa Gorbacheva: Người phụ nữ Nga khả ái 'làm Liên Xô sụp đổ'

Ngày nay nhìn lại, việc một số tờ báo coi bà là người 'dẫn dắt chính sách của Liên Xô' (the first lady who guided policy in the Soviet Union) xem ra có phần phóng đại.

Tuy thế, các sử liệu mới nhất, như của Jonathan Haslam (Russia's Cold War: From the October Revolution to the Fall of the Wall - 2011), bác bỏ cách suy diễn giản đơn như thế.