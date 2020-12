Covid: WHO sẽ điều tra nguồn gốc Vũ Hán, Trung Quốc của virus

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói một nhóm gồm 10 nhà khoa học quốc tế sẽ đến thành phố Vũ Hán của Trung Quốc trong tháng tới, để điều tra nguồn gốc của Covid-19.

Bắc Kinh đã miễn cưỡng đồng ý với một cuộc điều tra độc lập, và đã phải mất nhiều tháng đàm phán để WHO được phép tiếp cận thành phố.

Mục đích của cuộc điều tra là gì?

Một nhà sinh vật học trong nhóm sẽ đi đến Vũ Hán, nói với hãng tin AP rằng, WHO không tìm cách đổ lỗi mà là để ngăn chặn các đợt bùng phát trong tương lai.

Virus được phát hiện lần đầu ở đâu và khi nào?

Các bức điện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được bạch hóa cho thấy các quan chức đại sứ quán đang lo lắng về an toàn sinh học ở đó.

Văn phòng giám đốc tình báo quốc gia Mỹ vào thời điểm đó nói mặc dù virus này không phải do con người tạo ra hay do biến đổi gen, nhưng giới chức đã điều tra xem liệu đợt bùng phát bùng phát do tiếp xúc với động vật hay vì tai nạn trong phòng thí nghiệm.