Boris Yeltsin: Người nông dân nổi dậy làm tổng thống Nga dân chủ

Boris Yeltsin: Người nông dân nổi dậy làm tổng thống Nga dân chủ

Dù nhiều thập kỷ họ là nước to nhất liên bang, và gánh vác trong vinh dự trách nhiệm kinh tế, quân sự của toàn Liên Xô, đến cuối thập niên 1980, nhiều người Nga thấy mệt mỏi.

Tình hình diễn biến rất nhanh và các cuộc bỏ phiếu khá tự do, tuy vẫn trong khuôn khổ Hiến pháp Liên Xô, khiến phe bảo thủ phải ra tay.

Một nhân vật chính của cuộc lật đổ say khướt trong ba ngày 'chiếm chính quyền' vì sợ. Một người khác, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nikolai Kruchina, đã tự sát khi thất bại.

Gorbachev từ chối và lên máy bay do Yeltsin cử tới để về Moscow. Cả nhóm đảo chính bị bắt và kết tội phản quốc.

Theo Archie Brown viết trong cuốn 'The Rise and Fall of Communism' (2009) thì các vấn đề dân tộc, gồm cả chủ nghĩa dân tộc Nga đã tồn tại từ lâu ở Liên Xô.