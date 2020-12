TT Trump phủ quyết dự luật quốc phòng 'vi hiến'

Tổng thống Trump từ lâu đã kêu gọi quân đội Mỹ về nước và chỉ trích các biện pháp can thiệp quân sự của Mỹ là tốn kém và không hiệu quả

"Thật không may, Đạo luật không bao gồm các biện pháp an ninh quốc gia quan trọng, nhưng lại bao gồm các điều khoản không tôn trọng các cựu chiến binh và lịch sử quân đội, và mâu thuẫn với nỗ lực của chính quyền của tôi nhằm đặt nước Mỹ trên hết trong các hành động chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia," ông Trump nói trong một tuyên bố .