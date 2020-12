Covid-19: Vaccine TQ có bao nhiêu loại, hiệu quả và giá cả?

Covid-19: Vaccine TQ có bao nhiêu loại, hiệu quả và giá cả?

Trong lúc đang có cuộc đua toàn cầu trong việc sản xuất vaccine ngừa Covid-19, Trung Quốc dường như đạt bước tiến to lớn khi hai loại vaccine đi đầu của nước này - của các công ty Sinovac và Sinopharm - đã được phân phối ra nước ngoài.

Nhưng chúng ta đã biết những gì về các loại vaccine khác nhau Trung Quốc, và vaccine Trung Quốc hiệu quả tới đâu so với các loại vaccine khác?

CoronaVac của Sinovac hoạt động như thế nào?

Để so sánh thì vaccine Mordena và Pfizer do các hãng phương Tây phát triển là loại vaccine mRNA, theo đó một phần của mã gene virus corona được tiêm vào để cơ thể bắt đầu sản xuất ra protein của virus nhưng không phải là toàn bộ con virus, và do đó vừa đủ để huấn luyện hệ miễn dịch của cơ thể biết cách phòng thủ khi có virus xâm nhập.