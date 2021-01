Ông trùm truyền thông Hong Kong Jimmy Lai bị yêu cầu quay trở lại nhà tù

Người sáng lập Apple Daily bị cáo buộc âm mưu với thế lực nước ngoài nhằm gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Ông là người lên án gay gắt Trung Quốc và là nhân vật cấp cao nhất bị buộc tội theo luật an ninh gây tranh cãi của Hong Kong.

Tòa án đã nói gì?

Họ viện dẫn Điều 42 của luật an ninh quy định rằng "không được cho một nghi can hoặc bị cáo phạm tội tại ngoại trừ khi thẩm phán có đủ cơ sở để tin rằng nghi phạm hoặc bị cáo sẽ không tiếp tục thực hiện các hành vi gây nguy hại cho an ninh quốc gia".