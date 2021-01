Quốc hội Mỹ bác quyền phủ quyết dự luật chi tiêu quốc phòng của Trump

Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã tổ chức một phiên họp hiếm hoi trong ngày đầu năm mới để tranh luận về dự luật, vốn đã được Hạ viện bỏ phiếu thông qua.

Tổng thống Trump nói rằng các can thiệp quân sự của Mỹ, chẳng hạn như sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan là tốn kém và không hiệu quả

Tại sao Quốc hội phải thực hiện động thái này?

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi nói rằng quyền phủ quyết của ông Trump là "một hành động liều lĩnh đáng kinh ngạc gây tổn hại cho quân đội, gây nguy hiểm cho an ninh và làm suy yếu ý chí của Quốc hội lưỡng đảng".

Bà nói trong một tuyên bố: "Trong thời điểm đất nước chúng ta là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, thật khó hiểu lý do đằng sau sự vô trách nhiệm của tổng thống."

Ông Trump phản đối điều gì?

"Thật không may, Đạo luật không bao gồm các biện pháp an ninh quốc gia quan trọng, nhưng lại bao gồm các điều khoản không tôn trọng các cựu chiến binh và lịch sử quân đội, và mâu thuẫn với nỗ lực của chính quyền của tôi nhằm đặt nước Mỹ trên hết trong các hành động chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia," ông Trump nói trong một tuyên bố .