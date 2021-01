Hàn Quốc: Kẻ hiếp dâm trẻ em được trả tự do làm bùng lên yêu cầu thay đổi

Đám đông tập trung phản đối khi Cho được thả tự do sau khi phục vụ 12 năm tù

Việc giảm án và trả tự do người đàn ông bị kết tội cưỡng hiếp dã man một đứa trẻ đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới xung quanh hệ thống pháp luật của Hàn Quốc, David Oh của BBC Korean đưa tin.

"Chúng tôi không muốn bỏ chạy nhưng không có lựa chọn nào khác. Tôi cũng muốn đưa ra một thông điệp rằng chính phủ không làm gì khác ngoài việc buộc nạn nhân phải chạy trốn", cha Na-young nói với tôi chỉ vài ngày sau khi Cho được trả tự do sau khi đã phục vụ một án tù được giảm còn 12 năm.

Say rượu như một cái cớ

Ban đầu ông ta bị kết án 15 năm tù. Nhưng một tòa phúc thẩm sau đó đã giảm thời hạn xuống còn 12 năm, vì ông ta tuyên bố say rượu khi cưỡng hiếp bé gái. Đó là do ở Hàn Quốc, các hình phạt đối với những tội phạm được thực hiện do ảnh hưởng nghiêm trọng của rượu có những hình phạt được khoan hồng hơn nhiều.