Covid-19: Israel đã tiêm vaccine cho 12% dân, dẫn đầu thế giới

Để so sánh thì Pháp tính đến ngày 30/12 mới tiêm được cho 138 người.

Hơn 1,8 triệu người đã thiệt mạng trên toàn cầu do virus corona.

Số liệu so sánh về việc tiêm vaccine được tổng hợp bởi Our World in Data, dựa trên sự phối hợp giữa Đại Học Oxford và một quỹ giáo dục thiện nguyện.