Người Việt các giới nghĩ gì về lễ nhậm chức và nhiệm kỳ Joe Biden?

Nhưng tôi nghĩ, chính nhờ ông Trump mà tôi cũng như nhiều người mới biết được thêm một số các định nghĩa như fake news (tin giả), deep state (nhà nước ngầm) và drain the swamp (rút cạn đầm lầy) là như thế nào. Trong suốt thời gian 4 năm cầm quyền của ông ấy, những từ ngữ rất mơ hồ mà các bạn cứ nghĩ rằng ở trong các lớp học chính trị hay lịch sử của nước Mỹ mới có thôi. Nhưng thật ra hầu như tất cả mọi người dân trên toàn thế giới bỗng dưng được thông suốt đầy đủ mọi thứ tất cả từ luật tranh cử cho đến luật bầu cử đến cả hiến pháp lẫn tư pháp. Từ first amendment là quyền tự do ngôn luận, cho đến second amendment là quyền sử dụng súng, v.v...mãi cho đến 15, 18, 19, 21, 25 amendments v.v... nữa.