Chụp lại hình ảnh,

Ca sỹ Jennifer Lopez, đang chia sẻ một khoảnh khắc Kamala Harris, trước khi biểu diễn trong lễ nhậm chức. Lopez đã hát liên khúc bản This Land is Your Land và America the Beautiful và giữa chừng có nói chuyện với đám đông bằng tiếng Tây Ban Nha