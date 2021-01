Điều gì xảy đến tiếp theo cho Trump - Chủ nghĩa Trump?

Donald Trump đã lên chiếc không lực Air Force One lần cuối cùng vào thứ Tư với một làn sóng tiễn biệt. Khi bài hát My Way của Frank Sinatra vang lên trên các loa phóng thanh tại Joint Base Andrews, Trump, người sắp sửa thành cựu tổng thống đã rời đi để đến nơi ở mới của mình ở Florida.