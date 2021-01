Dân Hong Kong hôm nay bắt đầu được nộp đơn xin visa vào Anh

Vương quốc Anh đưa ra chương trình visa nói trên sau khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh mới.

Bắc Kinh trước đó đã cảnh báo Anh không được can thiệp vào các vấn đề nội bộ.

"Khi làm như vậy, chúng tôi tôn trọng mối quan hệ sâu sắc về lịch sử và tình hữu nghị của chúng tôi với người dân Hong Kong, và chúng tôi đã đứng lên đấu tranh cho tự do và tự chủ - những giá trị mà cả Vương quốc Anh và Hong Kong đều trân trọng."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) gọi chương trình này là vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và can thiệp sâu vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và Hong Kong, trang tin The Paper trực thuộc nhà nước TQ đưa tin.

Để vào Trung Quốc đại lục, họ cần phải sử dụng Giấy phép Trở về nhà do cơ quan nhập cư Trung Quốc cấp, trừ khi họ sử dụng hộ chiếu nước ngoài đầy đủ và xin thị thực nhập cảnh với tư cách là người nước ngoài.

Ông nói với BBC: "Đó là một cam kết với thỏa thuận lịch sử với Hong Kong và tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta đưa ra lối thoát an toàn cho những người đang đối mặt với đàn áp chính trị ở Hong Kong.''

Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel nói điều này nhằm cung cấp cho người nộp đơn sự an toàn hơn trong bối cảnh lo ngại họ có thể bị chính quyền xác định và nhắm đến.

"Bảo vệ quyền tự do, tự do và an ninh của các cá nhân là điều hoàn toàn quan trọng với những cá nhân trải qua quá trình này,'' bà nói.