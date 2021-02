Đảo chính tại Myanmar: 'Cha bắt mẹ', TQ kêu gọi ổn định'

Người Myanmar biểu tình trước tòa Đại sứ nước này ở thủ đô Bangkok, Thái Lan hôm 01/2/2021, phản đối cuộc đảo chính của phe quân đội Myanmar và đòi thả tự do cho lãnh tụ Aung San Suu Kyi

ASEAN và xu thế dân chủ 'ngưng đọng' hoặc thụt lùi

Tại Campuchia, nước có vị thủ tướng cầm quyền nhiều năm, cuộc bầu cử 2018 bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá là “không tự do, chẳng công bằng” (neither free nor fair) và không phản ánh đầy đủ nguyện vọng của người dân.