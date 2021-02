Số lây nhiễm Covid ở Hoa Kỳ là 30 triệu hay 100 triệu?

Số lây nhiễm Covid ở Hoa Kỳ là 30 triệu hay 100 triệu?

So sánh với các nước khác trên thế giới thì chương trình tiêm chủng của Hoa Kỳ được coi là “hoạt động tốt”, theo phóng viên Mike Hill viết trên BBC News hôm 07/02/2021.

Tình hình chung tại Mỹ

Thế nhưng một nghiên cứu của Trung tâm US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) cho rằng con số thực có thể đã đạt 100 triệu vào cuối 2020. CDC dùng một mô hình cho thấy con số thực cao hơn 95 triệu, và chỉ còn 71% dân số là chưa lây nhiễm.