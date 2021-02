Chủ tịch Tập giúp các nước CEEC 17+1 ở châu Âu chống Covid

Gần 20 nước vùng Baltic, Trung Âu, Đông Âu và Balkan (China and Central & Eastern European Countries-CEEC) vừa được Chủ tịch Tập Cận Bình đích thân cam kết trợ giúp.

Tháng 4/2019, hội nghị thượng đỉnh lần thứ the 8 của '17+1' họp tại Dubrovnik, Croatia đã thông qua Bản hướng dẫn (Guidelines) cho tương lai của hợp tác với Trung Quốc.

Nhóm CEEC 17+1 xác định “xây dựng cầu nối qua sự cởi mở, sáng tạo và đối tác” (Building new bridges through openness, innovation and partnership) là tư tưởng trọng tâm cho hợp tác lâu dài.