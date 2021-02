Tương lai chính trị của Donald Trump

Tổng thống Donald Trump đã rời Bạch Ốc, nhưng tên và ảnh hưởng của ông chưa phai mờ trong dư luận ngay, so với với các đời tổng thống trước.

Như thế cho đến lúc này coi như Trump trắng án, được tha bổng hay vô tội thì tuỳ cách diễn giải ngôn ngữ luật. Thực tế là chưa có một bản án nào kết tội Trump - You are innocent until proven guilty, dù dư luận có nhiều người qui tội cho ông.