Những bộ phim Tết kinh điển và thời hoàng kim của điện ảnh Hong Kong

CÁC NGÔI SAO CÓ THỂ VƯƠN TẦM QUỐC TẾ, NHƯNG BỊ ĐÈ BẸP BỞI PHIM TẾT

Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuật Phát… có thể là những ngôi sao điện ảnh toàn cầu chứ không bó hẹp trong phạm vi điện ảnh Hoa ngữ, nhưng khán giả Hong Kong vẫn yêu thích các tác phẩm kinh điển được chiếu trong mùa phim Tết Nguyên đán hàng năm, như All’s Well, End’s Well (Gia hữu hỷ sự - 1992) và My Lucky Star (Hành vận siêu nhiên - 2003) và vô số bộ phim Tết thành công khác, cho dù chúng lại không gây được tiếng vang lớn ở nước ngoài.

ĐIỀU GÌ LÀM NÊN THÀNH CÔNG CỦA NHỮNG BỘ PHIM TẾT KINH ĐIỂN CỦA ĐIỆN ẢNH HONG KONG

Định nghĩa là “phim Tết Nguyên đán” có thể còn khá mơ hồ. Phim hài lãng mạn The Eight Happiness (Bát tinh báo hỉ), phim nhại kiếm hiệp The Eagle Shooting Heroes (Đông thành Tây tựu) và phim cờ bạc God of Gamblers (Thần bài) đều được chiếu trong dịp Tết, nhưng cả ba có đủ tiêu chuẩn để gọi là “phim Tết” không? Điều này cũng tương tự như ở Hollywood khi người ta coi các bộ phim bom tấn như Jaws (Hàm cá mập), Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) và The Dark Knight (Hiệp sĩ bóng đêm) là phim mùa Hè vậy.