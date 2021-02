Đảo chính Myanmar: Quân đội trên đường phố trong khi internet bị cắt

Xe thiết giáp xuất hiện trên đường phố ở một số thành phố của Myanmar cho thấy quân đội nước này có dấu hiệu đang chuẩn bị cho một cuộc đàn áp người phản đối cuộc đảo chính do chính họ thực hiện ngày 1/2.

Ở bang Kachin, miền bắc nước này, lực lượng an ninh đã nổ súng vào một cuộc biểu tình - đây là ngày thứ 9 nổ ra các cuộc biểu tình chống đảo chính trên khắp đất nước.

Một tuyên bố do EU, Mỹ và Anh ký viết: "Chúng tôi kêu gọi các lực lượng an ninh kiềm chế bạo lực nhằm vào người biểu tình, những người đang phản đối việc lật đổ chính phủ chính danh của họ".

Cuộc đảo chính ở Myanmar đã loại bỏ chính phủ dân sự do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Đảng của bà đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vào tháng 11, nhưng quân đội cho rằng cuộc bỏ phiếu có gian lận.

Cuộc đàn áp có những dấu hiệu gì?

Tại thành phố Myitkyina, ở bang Kachin, có tiếng súng nổ khi lực lượng an ninh đụng độ với người biểu tình chống đảo chính. Không rõ là đạn cao su hay đạn thật được bắn ra.

Theo NetBlock, một nhóm giám sát nói lưu lượng truy cập Internet nằm ở mức 14% so mức bình thường sau khi lệnh trên có hiệu lực.

Một bác sĩ tại một bệnh viện ở Nay Pyi Taw nói với BBC rằng lực lượng an ninh đang bố ráp nhà người dân vào ban đêm.''

"Tôi vẫn lo lắng vì họ chỉ ban bố lệnh giới nghiêmkhông được ra ngoài trong khoảng thời gian từ 20:00 đến 04:00, nhưng điều này lại tạo cho công an và bộ đội thời gian để bắt những người như chúng tôi", người bác sĩ giấu tên vì lý do an toàn, nói.