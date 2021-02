TQ 'từ chối trao dữ liệu Covid' cho nhóm điều tra WHO

TQ 'từ chối trao dữ liệu Covid' cho nhóm điều tra WHO

Nhóm điều tra của WHO muốn xem những gì?

"Đó là lý do vì sao chúng tôi yêu cầu được tiếp cận thông tin đó," giáo sư Dwyer nói. "Vì sao việc cung cấp không được thực hiện thì tôi không thể bình luận gì được. Cho dù đó là do lý do chính trị hay do vấn đề thời gian, hoặc do khó khăn nào đó... nhưng cho dù có bất kỳ lý do nào khác chăng nữa khiến những dữ liệu này không có sẵn, thì tôi không biết đó là lý do gì, chỉ có thể phỏng đoán mà thôi."