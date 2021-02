Mỹ buộc tội ba người Bắc Hàn trộm hơn 1,3 tỷ USD

Công bố việc buộc tội, Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về An ninh Quốc gia, John Demers, nói Bắc Hàn "đã trở thành một tổ chức tội phạm có danh tánh hẳn hòi".

Nguồn châm biếm

Bộ phim năm 2014 của Sony Entertainment Picture, The Interview, được cho là động cơ ban đầu cho cuộc tấn công vào công ty điện ảnh.

Nói chung, có ba lý do tại sao các chính phủ chọn tấn công mạng để thủ lợi: do thám lẫn nhau; ăn cắp tài sản trí tuệ; hoặc can thiệp vào chính trị.